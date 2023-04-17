Вартість зруйнованого війною майна "Енергоатома" сягнула 32 мільярдів

Внаслідок збройної агресії РФ майно й інфраструктура тимчасово окупованої Запорізької АЕС та інших підрозділів ДП “НАЕК "Енергоатом” були пошкоджені або знищені.

За попередньою оцінкою, вартість цього майна, будівель, споруд та інфраструктурних об’єктів Компанії сягнула вже 32 млрд грн, повідомляють у компанії.

Там зазначають, що більш точно розмір втрат і збитків, завданих "Енергоатому" Росією, можна буде визначити після деокупації ЗАЕС, повернення українському оператору фактичного контролю над усім майном та його повної перевірки й інвентаризації.

В "Енергоатомі" розповіли, що стягуватимуть з Росії збитки, завдані військовою агресією. У разі неможливості вирішення спору мирним шляхом, компанія передасть відповідний спір до міжнародного арбітражу.

Нагадаємо, що російські окупанти захопили Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року, перетворивши її на військову та ремонтну базу. Через окупацію на станції відбулася значна деградація ядерної та радіаційної безпеки.