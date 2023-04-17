Стоимость разрушенного войной имущества "Энергоатома" достигла 32 миллиардов

В результате вооруженной агрессии РФ имущество и инфраструктура временно оккупированной Запорожской АЭС и других подразделений ГП НАЭК "Энергоатом" были повреждены или уничтожены.

По предварительной оценке стоимость этого имущества, зданий, сооружений и инфраструктурных объектов Компании достигла уже 32 млрд грн, сообщают в компании.

Там отмечают, что более точно размер потерь и ущерба, нанесенного "Энергоатому" Россией, можно будет определить после деоккупации ЗАЭС, возвращения украинскому оператору фактического контроля над всем имуществом и его полной проверки и инвентаризации.

В "Энергоатоме" рассказали, что будут взимать с России ущерб, нанесенный военной агрессией. В случае невозможности разрешения спора мирным путем компания передаст соответствующий спор в международный арбитраж.

Напомним, что российские оккупанты захватили Запорожскую АЭС в начале марта 2022 года, превратив ее в военную и ремонтную базу. Из - за оккупации на станции произошла значительная деградация ядерной и радиационной безопасности .