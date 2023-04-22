"Энергоатом" и Holtec International договорились о постройке в Украине 20 атомных реакторов

21 апреля президент ГП НАЭК ”Энергоатом” Петр Котин и президент и исполнительный директор американской компании Holtec International Кришна Сингх заключили соглашение о сотрудничестве в развертывании малых модульных реакторов (ММР), которое предусматривает строительство до 20 реакторов.

Об этом сообщил "Энергоатом".

Соглашение предусматривает строительство до 20 реакторов SMR-160 с реализацией пилотного проекта и выхода на минимальную регулируемую мощность реактора и подключение к сети до марта 2029 года. Внедрение малых модульных реакторов поможет в замещении разрушенных в результате российской агрессии теплоэнергетических мощностей.

Документ предусматривает углубление сотрудничества по укреплению энергетической безопасности Украины, будет способствовать декарбонизации украинской энергетики, усилению энергетической независимости.

Проекты нуждаются в мощных инвестициях и для их реализации будет создан совместный проектный офис, в котором будут работать "Энергоатом", Holtec International, Госатомрегулирования, Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности и Минэнерго Украины и компании Mitsubishi, Hyundai и другие.

SMR-160 – это легководный реактор под давлением мощностью 160 МВт, использующий в качестве топлива низкообогащенный уран.

Holtec International, многолетний партнер Энергоатома, выступала подрядчиком строительства Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива, которое в апреле 2022 года было введено в эксплуатацию.

Напомним, что в результате вооруженной агрессии РФ имущество и инфраструктура временно оккупированной Запорожской АЭС и других подразделений ГП НАЭК "Энергоатом" были повреждены или уничтожены. По предварительной оценке, стоимость этого имущества, зданий, сооружений и инфраструктурных объектов компании достигла уже 32 млрд грн.