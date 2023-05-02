Кабмин принял решение касательно корпоратизации "Энерегоатома"

Кабинет министров Украины принял решение касательно превращения государственного предприятия НАЭК "Энергоатом" в акционерное общество. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По его словам, 100% акций в уставном капитале "Энергоатома" будут принадлежать государству и не будут подлежать приватизации или отчуждению другим способом.

Кроме того, Кабмин создал комиссию по преобразованию госпредприятия и утвердил ее состав.

Также установлен срок заявления кредиторами своих требований к предприятию, образована инвентаризационная комиссия и утвержден ее состав.

Напомним, Верховная Рада поддержала превращение "Энергоатома" в акционерное общество в феврале 2023 года.

Как отмечал "Укринформ", корпоратизация "Энергоатома" предусмотрена кредитным соглашением между компанией и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), а также гарантийным соглашением касательно программы повышения уровня безопасности энергоблоков атомных станций.