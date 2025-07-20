Дети, пострадавшие от войны ребенок: как в Украине получить статус и что он дает

Более миллиона украинских детей были вынуждены покинуть свои дома из-за войны. Однако не все могут претендовать на статус пострадавших в результате военных действий.

За три года войны тысячи украинских детей пережили потери, обстрелы, эвакуации, а десятки тысяч ежедневно живут с глубокими психологическими травмами, которые навсегда изменили их детство.

Чтобы обеспечить таким детям надлежащую защиту и поддержку их прав, в Украине действует правовой механизм — предоставление статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженного конфликта, пишет Delo.ua со ссылкой на разъяснение Министерства юстиции Украины.

Статус регулируется Постановлением Кабинета Министров Украины №268 от 5 апреля 2017 г.

Информация о ребенке, которому предоставлен статус, вносится в банк данных о детях-сиротах, детях, лишенных родительской опеки, и семье потенциальных усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей.

Какие дети имеют право на статус пострадавших

Статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий, могут получить несовершеннолетние, подвергшиеся:

ранений, контузии или увечья,

физического или сексуального насилия,

похищение или незаконный вывоз за пределы Украины,

незаконного содержания, в том числе пребывания в плену,

вовлечение в вооруженные формирования,

психологического насилия

Последствиями военных действий и вооруженных конфликтов для ребенка могут быть одно, несколько или все обстоятельства, указанные в порядке. При предоставлении ребенку статуса заявителем определяется обстоятельство, которое имело наибольшее негативное влияние на состояние здоровья и развитие ребенка.

Куда обратиться за предоставлением статуса

Статус предоставляется органом опеки и попечительства за зарегистрированным местожительством/нахождением ребенка как внутренне перемещенного лица, по месту обращения, если место жительства или пребывания ребенка не зарегистрировано или задекларировано на территории, на которой ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированной Российской Федерацией, или по месту обнаружения такого ребенка.

Для получения статуса необходимо подать заявление в ближайшую службу по делам детей. С таким заявлением могут обратиться:

законные представители ребенка (родители, усыновители)

сам ребенок (с 14 лет)

представители органа опеки и попечительства

родственники (баба, дед, тетя, дядя, совершеннолетние брат или сестра и т.д.)

Какие документы нужны для получения статуса "ребенка войны"

Вместе с заявлением на получение статуса подаются:

копии документов, удостоверяющих личность ребенка и заявителя;

документы, подтверждающие родственные отношения или полномочия;

согласие на обработку персональных данных;

при наличии — справка о статусе ВПЛ, выписке из реестра территориального общества и т.д.

Также необходимо добавить документы, подтверждающие, что ребенок действительно пострадал в результате военных действий. Необходимо оформить такие справки как:

медицинские справки,

выводы экспертиз,

материалы уголовных производств,

свидетельства о смерти близких,

выводы центров социальных служб,

другие официальные документы, подтверждающие ранение, содержание в плену, эвакуацию и т.д.

Дети войны: что дает этот статус

По состоянию на сегодняшний день государством в соответствии с п. 4 Порядка организации питания в учебных заведениях и детских заведениях оздоровления и отдыха для детей из числа ВПЛ, детей, имеющих статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов, предусмотрено бесплатное питание в государственных и коммунальных учебных заведениях.

Однако, в будущем могут быть введены дополнительные льготы: оздоровление, психологическая и финансовая помощь.

Кому могут отказать в статусе

Решение о предоставлении или отказе в предоставлении статуса принимается органом опеки и попечительства в течение 30 календарных дней с даты регистрации заявления о предоставлении статуса по результатам рассмотрения комиссии по защите прав ребенка документов.

В решении указывают фамилию, имя, отчество, дату рождения, серию и номер свидетельства о рождении/паспорте, адрес места пребывания, обстоятельства, при которых ребенок пострадал в результате военных действий и вооруженных конфликтов (за исключением сексуального насилия, обозначаемого буквой "А"), а также номер протокола заседания комиссии.

Решение об отказе в предоставлении статуса принимается при отсутствии одного из необходимых документов, однако оно может быть обжаловано в суде.

Основаниями для принятия решения органа опеки и попечительства об отмене статуса является установление недостоверных сведений в поданных документах или неподтверждение обстоятельств, предусмотренных в порядке, в ходе досудебного расследования в уголовном производстве по заявлению о совершении преступления в отношении ребенка или судебного разбирательства.

Достижение лицом совершеннолетия не является основанием для отмены статуса.

Ранее Delo.ua писало о том, что Зеленский ввел в действие санкции против причастных к похищению и "перевоспитанию" украинских детей.

Также сообщалось, что после того как Международный уголовный суд выдал ордер на арест лидера РФ Владимира Путина по подозрению в незаконной депортации детей, Украина призвала омбудсменов РФ немедленно предоставить украинской стороне списки всех украинских детей на подконтрольных России территориях.