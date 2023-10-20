Пытки, изнасилования и вывоз детей: ООН обнаружила новые военные преступления РФ в Украине

Независимая международная комиссия по расследованию нарушений во время войны в Украине задокументировала еще ряд доказательств того, что российские оккупационные власти совершили неизбирательные атаки и военные преступления в виде пыток, изнасилований и прочего сексуального насилия, а также депортации украинских детей в Россию. Как сообщается на сайте ООН, нарушения изложены в докладе комиссии, представленном Генеральной ассамблеей ООН.

В частности, в контексте совершения вооруженными силами РФ дальнейших неизбирательных атак с применением взрывного оружия упоминается обстрел многоэтажного жилого дома в Умани Черкасской области 28 апреля, когда погибли 24 гражданских лица, преимущественно женщины и дети, а часть здания стала непригодной для проживания.

Упоминаются в докладе и массированные обстрелы Херсона в течение дня 3 мая (в частности, гипермаркета "Эпицентр", АЗС ОККО, магазина АТБ и жилого дома). Всего в 10 местах погиб 21 человек, а десятки были ранены.

Кроме того, проведенные расследования подтвердили предварительное заключение комиссии о том, что российские власти повсеместно и систематически применяют пытки в разных местах удержания людей.

В докладе изложены новые доказательства, собранные в Херсонской и Запорожской областях, свидетельствующие о систематичности пыток на территориях, подконтрольных российским властям. Отмечается, что в расследованных случаях преступники преимущественно пытали мужчин, подозреваемых в передаче информации украинским властям или в другой поддержке украинских вооруженных сил.

"Интервью с жертвами и свидетелями свидетельствуют о глубоком пренебрежении человеческим достоинством со стороны российских властей при таких обстоятельствах. Свидетели сообщали о ситуациях, когда пытки применялись с такой жестокостью, что жертва погибала", - отмечают в ООН.

Так, в одном из мест содержания, находившемся в школе деоккупированного ныне села Беляевка Херсонской области, удерживаемые требовали медицинской помощи, когда один из них сразу после пыток начал задыхаться. Однако российские военнослужащие отказались оказать помощь, и эта жертва скончалась в течение часа.

"Недавние расследования комиссии в Херсонской и Запорожской областях свидетельствуют о том, что совершение изнасилования и иного сексуального насилия часто сопровождалось дополнительными актами насилия над жертвами, в том числе жестоким избиением, удушением, нанесением порезов, выстрелами рядом с головой жертвы и умышленными убийствами", – говорится в сообщении.

В частности, среди случаев, произошедших в Херсонской области, описывается, как в июле 2022 года на оставшуюся, чтобы защитить свое имущество,75-летнюю женщину напал российский солдат. Во время допроса он бил ее по лицу, груди и ребрам и душил.

"Он приказал ей раздеться, а когда она отказалась, то сорвал с нее одежду, порезал ей живот небольшим острым предметом и несколько раз изнасиловал. Кроме последствий перенесенных изнасилований, у жертвы было сломано несколько ребер и зубов. Комиссия установила, что против этой жертвы, кроме изнасилования было совершено военное преступление в виде пыток", - резюмируют в ООН.

В докладе также упоминается случай избиения и изнасилования российским солдатом в течение нескольких часов 83-летней женщины в марте 2022 года при присутствии в доме мужа-инвалида потерпевшей.

Кроме того, в мае прошлого года трое солдат ворвались в дом супругов - 52-летнего мужчины и 50-летней женщины - и по очереди изнасиловали последнюю, а после жалоб на происшествие командованию оккупантов оба были в дальнейшем расстреляны.

Комиссия также провела расследование новых сообщений о перемещении российскими властями детей без сопровождения взрослых в РФ или на оккупированные ею территории Украины. Задокументировано перемещение 31 ребенка из Украины в Россию в мае 2022 года.

"Комиссия пришла к выводу, что это перемещение было незаконной депортацией, представляющей военное преступление. Комиссия обеспокоена информацией о мерах, явно направленных на создание условий, при которых определенные дети будут оставаться в Российской Федерации в течение длительного времени", - отмечается в сообщении.

В свою очередь, в докладе также приводятся три случая, где проведенные расследования засвидетельствовали совершение украинскими властями нарушений прав человека в отношении лиц, обвиняемых в сотрудничестве с российскими властями.

В частности, один произошел 23 марта этого года: заявляется, что тогда силовики задержали и избили жителя Одесской области, заставляя признаться в шпионаже, после чего его доставили в здание Службы безопасности Украины в Одессе, где угрозами дальнейшего насилия заставляли подписать документы.

Кроме того, речь идет о задержании и содержании определенное время без документального оформления в помещениях СБУ в Киеве двух жителей Киевской области сразу – одного 2-4 марта, а другого 4-14 марта 2022 года.