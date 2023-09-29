Пытал и убивал гражданских в Харьковской области: СБУ сообщила оккупанту о подозрении

Служба безопасности собрала доказательства еще одного боевика оккупационной армии РФ, причастного к массовым военным преступлениям во время боев за Харьков. Он активно участвовал в штурме поселка Пески-Радьковские в Изюмском районе в начале полномасштабного российского вторжения. Ему сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Контрразведчики СБУ перехватили его телефонный разговор с отцом, во время которого оказалось, что захватчик гордится своим участием в грабежах и пытках местных жителей вместе с другими российскими военными и жестоким обращением с украинскими пленными.

По данным следствия, злоумышленником оказался 22-летний уроженец Самарской области Станислав Шматов. С апреля 2022 г. он воевал в Украине в составе 15-й отдельной мотострелковой бригады 2-й общевойсковой армии страны-агрессора.

По данным следствия, когда у подразделения не было боевых столкновений с Вооруженными Силами Украины, они совершили нападение на гражданские дома вдоль всей улицы Мира в селе Пески-Радьковские, используя огонь и открыто убивали мирное население. Для этого были задействованы разные типы вооружения, в частности пушки, гранатометы, крупнокалиберные и личные оружия разных калибров.

СБУ инициировали экспертизу, подтвердившую факты военных преступлений захватчика и его сообщников под Изюмом.

"Продолжаются комплексные меры по привлечению Шматова к ответственности за преступления против Украины. Злоумышленник будет непременно наказан", - сообщают в СБУ.