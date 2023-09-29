Российскому "перевозчику" дронов из Ирана сообщили о подозрении

Служба безопасности собрала доказательную базу на Юрия Великоклада – подсанкционного гендиректора российской авиакомпании "223 летный отряд" Минобороны РФ.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что должностное лицо предоставляло самолеты для переброски российских боевиков и вооружения с Ближнего Востока и Африки на войну в Украину.

"По имеющимся данным, именно он организовал переправку дронов-камикадзе типа "Шахед" из Ирана на украинскую границу, которыми 3 июля этого года агрессор атаковал Сумы. Тогда враг нанес удар по двум многоэтажным жилым домам и админзданиям в центральной части города. В результате российской атаки были жертвы среди гражданского населения", - отметили в СБУ.

Установлено, что перевозку иранских дронов на территорию РФ осуществляли на борту военно-транспортного самолета Ил-76 из летного парка авиакомпании Великоклада.

"Кроме того, в конце 2022 и начале 2023 годов чиновник предоставил самолеты для переброски из Африки на войну в Украину подразделений российской частной военной компании "Вагнер". В дальнейшем боевиков переправляли в район Бахмута для штурма украинского города", - подчеркнули в СБУ.

Как сообщают правоохранители, для совершения перелетов руководство боевиков заключало соглашения с авиакомпанией Великоклада и переводило на ее счета деньги за использование воздушных судов.

Задокументировано, что за 8 международных авиарейсов "вагнеровцы" потратили 56 млн российских рублей.

Для маскировки контактов с летным отрядом фигуранта представители русского ЧВК использовали подконтрольные коммерческие структуры за пределами РФ.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Великокладу о подозрении по ч. 5 ст. 27 и ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны)", - отметили в СБУ.

Там добавили, что поскольку злоумышленник находится на территории РФ, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против нашего государства.

Ранее Служба безопасности собрала доказательную базу на Владимира Михейчика – гендиректора российской авиакомпании "224 летный отряд", причастного к ведению агрессивной войны против Украины.