Кадыровцу, который пытал украинских пленных, сообщили о подозрении

Служба безопасности установила личность еще одного российского оккупанта, причастного к массовым пыткам военнопленных и мирных жителей во временно захваченной части Запорожской области.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленником является полковник Зелимхан Агмерзоев – командир 3-й роты полка полиции федерального управления вневедомственной охраны войск Росгвардии по Чеченской республике.

"После захвата Мелитопольского района он сформировал и возглавил карательные отряды, которые проводили репрессии на территории общины. По приказу Агмерзоева его подчиненные жестоко пытали украинских военнопленных и мирных жителей оккупированных населенных пунктов. При этом во время пыток он лично звонил по телефону близким родственникам. деньги за прекращение физических издевательств над пленными и похищенными людьми", - подчеркнули в СБУ.

Задокументировано, что Агмерзоев требовал 500 тыс. грн с жены военного ВСУ, попавшего в плен рашистов во время боев на южном фронте.

В случае неуплаты денег оккупант угрожал покалечить и убить украинского пленника.

"Кроме этого, фигурант требовал 20 тыс. американских долларов от близких двух похищенных жителей района. За эту сумму он "гарантировал" прекратить издевательства и отпустить потерпевших домой", - отметили правоохранители.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Агмерзоеву о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

"Сейчас продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против Украины. Злоумышленник будет найден и наказан независимо от времени и места его пребывания", - сообщили в СБУ.

Ранее Служба безопасности установила личность еще одного "кадыровца", который совершал зверства против мирных людей после захвата части Луганской области. Военный преступник возглавлял одно из подразделений быстрого реагирования "Ахмат" Росгвардии в Чеченской республике и скрывал свое настоящее имя под позывным "Лобзиком".