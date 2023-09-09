Пять боевиков РФ получили тюремные сроки за участие в войне против Украины

По материалам Службы безопасности тюремные сроки получили еще 5 российских боевиков, воевавших против Украины на восточном фронте под Мариуполем и Бахмутом.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным спецслужбы, четырех боевиков взяли в плен украинские защитники во время боестолкновений в районах Бахмута и Авдеевки. Еще одного – задержали при выполнении им вражеских разведзадач на Запорожье.

Один из злоумышленников получил 12 лет тюрьмы, другие трое – 10 лет, еще один злоумышленник приговорен к 9 годам тюрьмы.

Среди преступников – командир подразделения оккупационных группировок РФ, который еще задолго до полномасштабного вторжения вступил в ряды так называемой "народной милиции ЛНР". Он участвовал в боевых действиях в Донецкой области, в частности, в штурме Мариуполя.

Также осужден боевик из временно оккупированной Луганщины, который уже дважды был в плену украинских защитников. Первый раз его обменяли, но вскоре он снова оказался в рядах регулярных войск России. В составе вражеского подразделения преступник участвовал в сдерживании украинского контрнаступления на восточном фронте.

Кроме того, СБУ сообщила о вынесении приговора двум боевикам подконтрольного России батальона "восток" и участнику российской группировки "оплот".

По данным спецслужбы, один из боевиков "востока" в составе артиллерийского расчета удерживал позиции захватчиков в районе Ясиноватой Донецкой области. Он получил 10 лет тюрьмы.

Второй боевик "востока" в 2014 году прошел "учебу" в военном лагере на временно оккупированной Донбассе, после чего был назначен на должность механика-водителя вражеского БТР. Впоследствии он покинул своих предводителей и переехал в Запорожье.

В начале полномасштабного вторжения РФ злоумышленник возобновил связь с боевиками и собирал для них развединформацию в области. Он получил 8 лет тюрьмы.

Также осужден участник российской группировки "оплот", участвовавший в боях против ВСУ вблизи Донецка и Мариуполя. Он получил 12 лет тюрьмы.

Напомним, СБУ собрала доказательную базу на жителя оккупированного Крыма, который перешел на сторону российских боевиков и обстреливал из гранатомета позиции ВСУ под Роботиным.