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Участвовал в боях против ВСУ: крымчанину сообщили о подозрении в госизмене
Служба безопасности собрала доказательную базу на жителя оккупированного Крыма, который перешел на сторону российских боевиков и обстреливал из гранатомета позиции ВСУ под Роботиным.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
На основании собранных доказательств предателю сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время он находится под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.
По данным СБУ, мужчина вступил в ряды 810-й бригады морской пехоты ВС РФ в ноябре 2022 года, где был назначен на должность стрелка.Подписывайтесь на наш Telegram канал
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После короткого курса военной подготовки боевик был направлен на южный фронт для укрепления первой линии обороны захватчиков.
Находясь на передовой, он обустраивал фортификационные постройки и дополнительные огневые точки для захватчиков.
Кроме того, он напрямую обстреливал позиции украинских войск.
Во время освобождения этого населенного пункта от российских оккупантов украинские защитники взяли его в плен и передали правоохранителям.