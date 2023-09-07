СБУ разоблачила еще трех вражеских пропагандистов: призывали "косить" от призыва и поднять флаг РФ над Хортицей

Служба безопасности заблокировала подрывную деятельность еще трех сторонников рашизма, действовавших в Киеве, Запорожской и Закарпатской областях.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленники массово распространяли в соцсетях призывы в поддержку российских оккупантов и оправдывали их преступления в Украине.

Также они "разгоняли" фейки о ситуации на фронте, дискредитировали Силы обороны и агитировали граждан уклоняться от призыва в ВСУ.

"Таким образом, прокремлевские агитаторы пытались сорвать мобилизацию и дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в нескольких регионах нашего государства", - отметили в СБУ.

Так, в Киеве нейтрализована преступная деятельность так называемого "исполнительного секретаря движения пацифистов".

На собственном Телеграмм-канале он активно призвал жителей столицы "косить" от призыва и бежать за границу.

"Также фигурант рассылал иностранным дипломатам вымышленные справки о войне в Украине. В них использовал прокремлевские нарративы, дискредитирующие Силы безопасности и обороны. Такими действиями злоумышленник пытался испортить имидж нашего государства перед международными партнерами", - подчеркнули в СБУ.

Согласно информации на сайте "Украинского движения пацифистов", ее исполнительным секретарем является Юрий Шеляженко.

Кроме того, в Запорожье разоблачен местный специалист ИТ-сферы, который публично призвал жителей региона поднять российский флаг над украинским островом Хортица.

"Для распространения вражеской агитации фигурант использовал один из прокремлевских телеграмм-каналов с общей "аудиторией" более 10 тыс. пользователей", - сообщили в СБУ.

Также в Закарпатье задокументированы преступления настоятеля одного из храмов Хустской епархии УПЦ (МП).

"По данным следствия, клирик на своей странице в одной из популярных соцсетей публиковал материалы, в которых оскорблял религиозные чувства верующих других конфессий. Также он излагал изображения с запрещенной символикой коммунистического режима", - отметили в СБУ.

Там добавили, что по этим фактам продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности.

Злоумышленникам грозит до 5 лет тюрьмы.

Ранее Служба безопасности задержала двух пророссийских агитаторов в Киеве и Харьковщине, которые оправдывали вооруженную агрессию России против Украины. Предатели распространяли пропаганду Кремля в эфирах российских медиа, а также в общении с другими людьми. Мужчины получили подозрение за оправдание и признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины. Им грозит до 8 лет заключения.