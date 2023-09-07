АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
Бизнес работает Бизнес работает
ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Уровень защиты Уровень защиты
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
ЕБРР - бизнесу ЕБРР - бизнесу
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Преступность
Дата публикации

СБУ разоблачила еще трех вражеских пропагандистов: призывали "косить" от призыва и поднять флаг РФ над Хортицей

Служба безопасности заблокировала подрывную деятельность еще трех сторонников рашизма
Служба безопасности заблокировала подрывную деятельность еще трех сторонников рашизма

Служба безопасности заблокировала подрывную деятельность еще трех сторонников рашизма, действовавших в Киеве, Запорожской и Закарпатской областях.

Опануйте дієві стратегії управління талантами від HR-фахівців з Київстар, ОККО, МХП, Favbet та ще 15+ компаній.
14 вересня на HR Wisdom Summit дізнайтеся, як наймати цінних фахівців в умовах кадрового голоду, мотивувати співробітників та використовувати інновації для зростання компанії!
Забронювати участь

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленники массово распространяли в соцсетях призывы в поддержку российских оккупантов и оправдывали их преступления в Украине.

Также они "разгоняли" фейки о ситуации на фронте, дискредитировали Силы обороны и агитировали граждан уклоняться от призыва в ВСУ.

"Таким образом, прокремлевские агитаторы пытались сорвать мобилизацию и дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в нескольких регионах нашего государства", - отметили в СБУ.

Так, в Киеве нейтрализована преступная деятельность так называемого "исполнительного секретаря движения пацифистов".

На собственном Телеграмм-канале он активно призвал жителей столицы "косить" от призыва и бежать за границу.

"Также фигурант рассылал иностранным дипломатам вымышленные справки о войне в Украине. В них использовал прокремлевские нарративы, дискредитирующие Силы безопасности и обороны. Такими действиями злоумышленник пытался испортить имидж нашего государства перед международными партнерами", - подчеркнули в СБУ.

Согласно информации на сайте "Украинского движения пацифистов", ее исполнительным секретарем является Юрий Шеляженко.

Кроме того, в Запорожье разоблачен местный специалист ИТ-сферы, который публично призвал жителей региона поднять российский флаг над украинским островом Хортица.

"Для распространения вражеской агитации фигурант использовал один из прокремлевских телеграмм-каналов с общей "аудиторией" более 10 тыс. пользователей", - сообщили в СБУ.

Также в Закарпатье задокументированы преступления настоятеля одного из храмов Хустской епархии УПЦ (МП).

"По данным следствия, клирик на своей странице в одной из популярных соцсетей публиковал материалы, в которых оскорблял религиозные чувства верующих других конфессий. Также он излагал изображения с запрещенной символикой коммунистического режима", - отметили в СБУ.

Там добавили, что по этим фактам продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности.

Злоумышленникам грозит до 5 лет тюрьмы.

Фото 2 — СБУ разоблачила еще трех вражеских пропагандистов: призывали "косить" от призыва и поднять флаг РФ над Хортицей
Фото 3 — СБУ разоблачила еще трех вражеских пропагандистов: призывали "косить" от призыва и поднять флаг РФ над Хортицей
Фото 4 — СБУ разоблачила еще трех вражеских пропагандистов: призывали "косить" от призыва и поднять флаг РФ над Хортицей
Фото 5 — СБУ разоблачила еще трех вражеских пропагандистов: призывали "косить" от призыва и поднять флаг РФ над Хортицей
Фото 6 — СБУ разоблачила еще трех вражеских пропагандистов: призывали "косить" от призыва и поднять флаг РФ над Хортицей

Ранее Служба безопасности задержала двух пророссийских агитаторов в Киеве и Харьковщине, которые оправдывали вооруженную агрессию России против Украины. Предатели распространяли пропаганду Кремля в эфирах российских медиа, а также в общении с другими людьми. Мужчины получили подозрение за оправдание и признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины. Им грозит до 8 лет заключения.

Автор:
Светлана Манько