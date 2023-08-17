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Блогерке Кохановской, которая провоцировала стычки под Киево-Печерской лаврой, сообщили о подозрении
Служба безопасности собрала доказательную базу на еще одну пророссийскую пропагандистку Викторию Кохановскую, которая публично отрицала вооруженную агрессию РФ и провоцировала религиозную ненависть. Она активно участвовала в провокациях на территории Киево-Печерской лавры в конце марта и начале апреля 2023 года.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Отмечается, что Кахоновская "разгоняла" в соцсетях собственные видеостримы, в которых подстрекала людей сопротивляться законным действиям правоохранителей и оскорбляла религиозные чувства украинцев.
Кроме того, на своей странице в Фейсбуке она отрицала факты российской вооруженной агрессии и называла войну в Украине "внутренним гражданским конфликтом".Подписывайтесь на наш YouTube канал
Также женщина публиковала в соцсети собственные псевдопрогнозы о "неотвратимости" захвата всей территории нашего государства и пыталась дискредитировать украинских защитников.
"В дальнейшем деструктивный контент подхватывали российские телеканалы и интернет-ресурсы, которые представляли искаженную информацию как позицию рядовых граждан Украины", - отмечают правоохранители.
Инициированная СБУ лингвистическая экспертиза подтвердила факты подрывной деятельности фигурантки в пользу страны-агрессора.
Во время обыска по месту жительства злоумышленницы в Киеве обнаружена компьютерная техника, которую она использовала в преступных действиях.
"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (изготовление, распространение материалов, в которых содержится отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, выраженное в представлении ее как внутреннего гражданского конфликта)", – подчеркнули в СБУ.
Кроме того, решается вопрос дополнительной квалификации преступных действий фигурантки и избрания ей меры пресечения.
"Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнице грозит тюремное заключение с конфискацией имущества", - сообщили в СБУ.
В СБУ не называют фамилию женщины, но судя по фото, которое публикует ведомство, речь идет об известной провокаторке Виктории Кохановской.
Она считает себя "преданной верующей" и бросилась защищать якобы "право" УПЦ МП оставаться в Киево-Печерской лавре.
Под видом правозащитницы она занимается провокациями в отношении верующих ПЦУ и известна безосновательными заявлениями о якобы "ущемлении прав" московской церкви.
39-летняя Кохановская – родом из Каменец-Подольского Хмельницкой области.
В сентябре 2022 года она зарегистрировала общественную организацию для поддержки Московского патриархата " Женская сила Украины ", причем название украла у авторитетного общественного движения.
Напомним, по материалам Службы безопасности Украины осудили еще одного митрополита УПЦ (МП) – главу Тульчинской епархии в Винницкой области. Он публично оправдывал вооруженную агрессию России против Украины.