Блогерке Кохановской, которая провоцировала стычки под Киево-Печерской лаврой, сообщили о подозрении

Служба безопасности собрала доказательную базу на еще одну пророссийскую пропагандистку Викторию Кохановскую, которая публично отрицала вооруженную агрессию РФ и провоцировала религиозную ненависть. Она активно участвовала в провокациях на территории Киево-Печерской лавры в конце марта и начале апреля 2023 года.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что Кахоновская "разгоняла" в соцсетях собственные видеостримы, в которых подстрекала людей сопротивляться законным действиям правоохранителей и оскорбляла религиозные чувства украинцев.

Кроме того, на своей странице в Фейсбуке она отрицала факты российской вооруженной агрессии и называла войну в Украине "внутренним гражданским конфликтом".

Также женщина публиковала в соцсети собственные псевдопрогнозы о "неотвратимости" захвата всей территории нашего государства и пыталась дискредитировать украинских защитников.

"В дальнейшем деструктивный контент подхватывали российские телеканалы и интернет-ресурсы, которые представляли искаженную информацию как позицию рядовых граждан Украины", - отмечают правоохранители.

Инициированная СБУ лингвистическая экспертиза подтвердила факты подрывной деятельности фигурантки в пользу страны-агрессора.

Во время обыска по месту жительства злоумышленницы в Киеве обнаружена компьютерная техника, которую она использовала в преступных действиях.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (изготовление, распространение материалов, в которых содержится отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, выраженное в представлении ее как внутреннего гражданского конфликта)", – подчеркнули в СБУ.

Кроме того, решается вопрос дополнительной квалификации преступных действий фигурантки и избрания ей меры пресечения.

"Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнице грозит тюремное заключение с конфискацией имущества", - сообщили в СБУ.

В СБУ не называют фамилию женщины, но судя по фото, которое публикует ведомство, речь идет об известной провокаторке Виктории Кохановской.

Она считает себя "преданной верующей" и бросилась защищать якобы "право" УПЦ МП оставаться в Киево-Печерской лавре.

Под видом правозащитницы она занимается провокациями в отношении верующих ПЦУ и известна безосновательными заявлениями о якобы "ущемлении прав" московской церкви.

39-летняя Кохановская – родом из Каменец-Подольского Хмельницкой области.

В сентябре 2022 года она зарегистрировала общественную организацию для поддержки Московского патриархата " Женская сила Украины ", причем название украла у авторитетного общественного движения.

Напомним, по материалам Службы безопасности Украины осудили еще одного митрополита УПЦ (МП) – главу Тульчинской епархии в Винницкой области. Он публично оправдывал вооруженную агрессию России против Украины.