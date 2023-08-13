Сколько объектов Киево-Печерской лавры остаются под контролем УПЦ (МП)

Заповеднику "Киево-Печерская лавра" удалось вернуть 11 построек на территории Нижней лавры. Еще около 30 помещений остаются в пользовании Украинской православной церкви Московского патриархата.

Об этом сообщил исполняющий обязанности гендиректора заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко, пишет Укринформ.

Отмечается, что заповедник передал монастырю всего 79 объектов, однако значительная часть из них – это пещеры, подземные сооружения, крепостные стены, подпорные стенки, архитектурные формы.

По словам Остапенко, только 40-42 объекта – это полноценные сооружения: жилые, технические, религиозные. Из этих 40 объектов 11 удалось вернуть в использование заповедника.

Остапанко подчеркнул, что под контроль берутся помещения, в которых размещались производство, торговля, рестораны или кафе - что не было предусмотрено договором, заключенным между УПЦ МП и заповедником.

Пока эти помещения "используются неизвестными лицами и точно не отвечают целям заповедника и монастыря".

"Объекты, где проживают монахи или осуществляется служба, комиссия, конечно, не будет трогать. Пока решение суда не вступит в силу, у нас нет на это правовых оснований", - отметил Остапенко.

Он добавил, что пользуясь наличием судебной процедуры, представители УПЦ (МП) продолжают находиться в лавре. Однако после окончательных решений суда монахи должны либо доказать, что не имеют связей с государством-агрессором, выработать новый формат отношений с Украиной и обратиться, чтобы на основании нового прозрачного договора пролонгировать использование помещений лавры или освободить эти помещения.

Расторжение договора между УПЦ (МП) и заповедником

Напомним, что Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" расторг 29 марта договор аренды с действующим монастырем в составе УПЦ МП. Расторжение договора в одностороннем порядке предусмотрено условиями, указанными в нем.

Церковь обжаловала это решение в суде, а ее представители отказались покидать лавру.

9 августа 2023 года Хозяйственный суд города Киева признал законным расторжение договора, заключенного между монастырем УПЦ и заповедником "Киево-Печерская лавра".

Хозяйственный суд Киева 10 августа принял решение, которым обязал УПЦ (МП) устранить препятствия в пользовании имуществом Нижней Лавры Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра" путем его возвращения.