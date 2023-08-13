Скільки об'єктів Києво-Печерської лаври залишаються під контролем УПЦ (МП)

Заповіднику "Києво-Печерська лавра" вдалося повернути 11 споруд на території Нижньої лаври. Натомість ще близько 30 приміщень залишаються у користуванні УПЦ (МП).

Про це повідомив виконувач обов'язків гендиректора заповідника "Києво-Печерська лавра" Максим Остапенко, пише Укрінформ.

Зазначається, що заповідник передав монастирю усього 79 об'єктів, проте значна частина з них - це замощення, печери, підземні споруди, фортечні мури, підпірні стінки, архітектурні форми.

За словами Остапенка, лише 40-42 об'єкти - це повноцінні споруди: житлові, технічні, релігійні. З цих 40 об'єктів 11 вдалося повернути в користування заповідника.

Остапанко наголосив, що під контроль беруться приміщення, у яких розміщувалися виробництво, торгівля, ресторани чи кафе, - що не було передбачено договором, укладеним між УПЦ (МП) та заповідником.

Наразі ці приміщення "використовуються невідомими особами й точно не відповідають цілям заповідника і монастиря".

"Об'єкти, де проживають монахи або здійснюється служба, комісія, звісно, не чіпатиме. Допоки рішення суду не набуде чинності, у нас немає на це правових підстав", - зауважив Остапенко.

Він додав, що, користуючись наявністю судової процедури, представники УПЦ (МП) продовжують перебувати у лаврі. Однак після остаточних рішень суду монахи повинні або довести, що не мають зв'язків з державою-агресором, виробити новий формат відносин з Україною і звернутися, аби на підставі нового прозорого договору пролонгувати використання приміщень лаври - або звільнити ці приміщення.

Розірвання договору між УПЦ (МП) та заповідником

Нагадаємо, що Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвав 29 березня договір оренди з діючим монастирем у складі УПЦ МП. Розірвання договору в односторонньому порядку передбачено умовами, вказаними у ньому.

Церква оскаржила це рішення в суді, а її представники відмовилися покидати лавру.

9 серпня 2023 року Господарський суд міста Києва визнав законним розірвання договору, укладеного між монастирем УПЦ та заповідником "Києво-Печерська лавра".

Господарський суд Києва 10 серпня ухвалив рішення, яким зобов'язав УПЦ (МП) усунути перешкоди у користуванні майном Нижньої лаври Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра" шляхом його повернення.