Клирику УПЦ (МП) в Житомирской области сообщили о подозрении: раздавал верующим кремлевские "агитки"

Служба безопасности совместно с Национальной полицией собрала доказательную базу относительно настоятеля церкви Овручско-Коростенской епархии УПЦ (МП) на Житомирщине, который разжигал религиозную ненависть.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным следствия, клирик массово распространял прокремлевские листовки и брошюры среди священников и прихожан религиозной общины Житомирщины.

"Во вражеских "агитках" их авторы изображали войну в Украине как "внутренний гражданский конфликт" и отрицали вооруженную агрессию РФ против Украины. Кроме того, "тексты" печатной продукции оскорбляли религиозные чувства украинцев, унижали взгляды верующих других конфессий и формировали враждебные настроения к ним. ", – отмечают в СБУ.

Установлено, что клирик распространял враждебную наглядность по указанию митрополита, которому СБУ уже сообщила о подозрении в преступлениях против Украины.

Сотрудники Службы безопасности обнаружили пророссийские агитационные материалы во время мероприятий безопасности весной 2022 года и обысков на территории местной епархии УПЦ (МП) в июне этого года.

"Проведенные экспертизы подтвердили, что изъятая продукция содержит провокационные высказывания в отношении священников, верующих и сторонников других конфессий. Также содержание некоторых листовок популяризировало кремлевский "взгляд" на историю Украинской государственности", - подчеркнули в СБУ.

Там добавили, что на основании собранных улик настоятелю храма сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (преднамеренные действия, направленные на разжигание национальной и религиозной розни, унижение национальной чести, достоинства и образа чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями, совершенных должностным лицом и по предварительному сговору группой лиц).

В настоящее время идет расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

"В очередной раз подчеркиваем, что в своей деятельности Служба безопасности придерживается принципа беспристрастности к деятельности любой религиозной конфессии и с уважением относится к определенному Конституцией Украины правам каждого гражданина на свободу мировоззрения и вероисповедания", - подчеркнули в СБУ.

Напомним, по материалам Службы безопасности Украины осудили еще одного митрополита УПЦ (МП) – главу Тульчинской епархии в Винницкой области. Он публично оправдывал вооруженную агрессию России против Украины.