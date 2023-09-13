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Европарламент призвал МУС выдать ордер на арест Лукашенко за депортацию украинских детей
Европейский парламент призывает Международный уголовный суд рассмотреть возможность выдачи международного ордера на арест фактического руководителя Беларуси Александра Лукашенко ввиду его ответственности за незаконное перемещение украинских детей с оккупированных Россией территорий Украины.
Об этом говорится в резолюции, принятой 13 сентября 453 голосами. Еще 21 европарламентарий проголосовал против, а 40 воздержались. В документе, среди прочего, осуждается незаконный перевод более 2150 детей, в том числе сирот, из оккупированных территорий в так называемые оздоровительные лагеря в Беларуси, где они подвергаются русификации и идеологической обработке.
Отмечается, что Европарламент поддерживает расследование украинскими властями роли Беларуси в принудительных депортациях, считает Лукашенко ответственным за эти военные преступления и что такие действия его и его режима могут быть приравнены к преступлению против человечности (в виде депортации или насильственного перемещения населения) именно согласно Римскому статуту МУС.
Кроме призыва к МУС, депутаты призвали Европейский совет расширить список лиц, на которых распространяются санкции ЕС, включив в него тех, кто причастен к принудительной депортации украинских детей в Беларусь.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В целом Европарламент осуждает самым решительным образом участие режима Лукашенко в неоправданной, незаконной и неспровоцированной агрессивной войне России против Украины, а также пропаганду, дезинформацию и разжигание ненависти, перекликающиеся с воинственной риторикой РФ.
Также он осуждает в этой связи массовое снабжение белорусским режимом российских агрессоров боеприпасами и военной техникой, в частности производство комплектующих для российской армии, а также размещение российских войск в Беларуси и их обучение белорусскими инструкторами.
В частности, упомянуто размещение в Беларуси незаконной и финансируемой российским государством террористической организации "Группа Вагнера", угроза присоединиться к агрессии в сочетании с размещением войск вблизи белорусско-украинской границы, которая вынуждает держать там украинские войска, и использованием белорусской территории, воздушного пространства и инфраструктура как плацдарма для начала вторжения.
Также примечательно, что Европаламент выражает полную поддержку белорусским активистам, которые оказывают сопротивление агрессорам внутри Беларуси, в частности путем диверсий на железных дорогах и других путях снабжения, используемых российскими военными; белорусским киберпартизанам; а также вооруженным добровольцам, воюющим в Украине, и полностью поддерживает оказание помощи этим участникам сопротивления.
По мнению депутатов, допустив неоправданную агрессивную войну России против Украины, режим Лукашенко стал соучастником преступлений, совершенных Россией, что предполагает ответственность за разрушения и ущерб, причиненные Украине.
Европарламент считает, что специальный международный трибунал по преступлению агрессии, совершенной Россией против Украины, должен обладать юрисдикцией для расследования в отношении не только Путина и российского политического и военного руководства, но также и белорусского руководства.
Ввиду этого он призвал институты ЕС и государства-члены союза принять все необходимые меры для обеспечения уголовного преследования белорусских должностных лиц, которые являются соучастниками преступлений агрессии, военных преступлений, преступлений против человечности и преступлений геноцида, совершенных против Украины.
Европарламент также приветствует в этой связи шаги, предпринятые в направлении создания офиса МУС в Украине, призывает ЕС и его страны найти законные пути для конфискации активов белорусского руководства и связанных с ним белорусских организаций, вовлеченных в военные действия России, и, если возможно, использования их для поддержки восстановления Украины.
Также депутаты призвали ввести против Беларуси санкции, аналогичные санкциям против России, указывая, в частности, на необходимость запрета транзита белорусского калия, особенно ввиду того, что основной производитель калийных удобрений в Беларуси - "Беларуськалий" - "непосредственно участвует в незаконной передаче, русификации и идеологической обработке украинских детей".
Кроме того, они призвали ЕС включить РФ и Беларусь в список стран с высоким уровнем риска отмывания денег и финансирования терроризма; составить список прямых родственников лиц, связанных с "преступным режимом Лукашенко, которые пользуются гостеприимством стран ЕС"; срочно пересмотрев их визы и статус проживания.
Европарламент также призвал Международный олимпийский комитет и другие международные спортивные федерации не допускать спортсменов из Беларуси и России, многие из которых поддерживают или даже участвовали в войне против Украины, участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже или любых других международных спортивных мероприятиях.
В марте, напомним, МУС выдал ордер на арест по подозрению в незаконной депортации украинцев, включая детей, в отношении президента РФ Владимира Путина и уполномоченной по правам детей РФ Марии Львовой-Беловой, которая лично "усыновила" мальчика, похищенного из Мариуполя Донецкой области после его оккупации Россией.