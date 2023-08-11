"Мы понимаем, что так надо": Лукашенко объявил о договоренности с Путиным о продолжении вывоза детей из Украины

Александр Лукашенко заявляет, что вывоз детей из Украины в Беларусь с заявленной целью их оздоровления будет продолжаться, несмотря на угрозу уголовного преследования для него лично. Об этом он сообщил в общении с работниками организаций в аэропорту Минска, передает БЕЛТА.

"Планировали, планируем и будем планировать! И не только планировать, но будем поддерживать детишек. Вы видите: они приезжают сюда за тишиной. Для них дико быть в стране и не слышать этих разрывов, не видеть этих смертей, этого голода. Западники пытаются возбудить сначала по Путину, теперь по мне ситуацию в мире - чуть ли не к уголовной ответственности привести", - сказал он.

Судя по словам фактического руководителя Беларуси, слышать об угрозе ордера на арест от Международного уголовного суда ему "просто смешно" и он абсолютно за это не переживает.

"Наоборот, мы понимаем, что так надо действовать. Дети ни в чем не виноваты. И мы договорились с Путиным, что будем финансировать эти поездки из союзного бюджета. Мы это делали и будем делать, не глядя ни на какие упреки", - сказал Лукашенко.

Он напомнил, что вопросом оздоровления детей с Донбасса в Беларуси занимается фонд Алексея Талая, которого назвал "героическим человеком", и дал понять, что ожидает реакции от бога в отношении Беларуси на такую деятельность.

"Он в основном сюда привозит людей с ограниченными возможностями. Как им не помочь? Поможем мы сегодня людям - бог это все видит. Где-то и нам поможет. Поэтому детей мы будем поддерживать", - резюмировал Лукашенко.

В то же время де-факто лидер Беларуси заявил, что детей из Украины якобы вывозят в страны Запада, где "расчленяют и достают органы". "Вот с теми пусть разберутся", - добавил он.

Почему Лукашенко заговорил об уголовном преследовании за депортацию детей

Напомним, что ранее Украина призвала МУС выдать ордер на арест главы Белорусского общества Красного Креста Дмитрия Шевцова, признавшего участие его организации в вывозе детей с оккупированных Россией территорий Украины в сотрудничестве с фондом паралимпийца Талая. Отметим также, что 3 августа Евросоюз ввел санкции, в частности, против корреспондентки телеканала "Беларусь 1", которая освещала данные действия упомянутых лиц.

Ранее же Шевцов попал на камеру в футболке с Z-символикой, что однозначно демонстрирует его отношение к оккупации территорий Украины российскими войсками и при этом прямо противоречит принципу нейтральности, заявленному возглавляемой им организации.

Еще 3 мая Верховная Рада призвала парламенты и правительства иностранных государств, международные организации и их межпарламентские ассамблеи осудить совершенные Россией и Беларусью преступления принудительной депортации украинских детей. Причем соответствующий проект постановления изначально не содержал упоминаний Беларуси, однако профильный комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества настоял на включении таковых.

"По имеющейся информации, более 1000 украинских детей находятся на территории Республики Беларусь в рамках решений самопровозглашенного президента Республики Беларусь, а также отдельных решений Союзного государства", – было заявлено в окончательной редакции постановления.

18 июля Европейский парламент призвал МУС рассмотреть возможность выдачи ордера на арест Лукашенко, поскольку Беларусь, помимо России, тоже несет ответственность за ущерб, причиненный Украине, и преступления, совершенные в Украине, в том числе из-за роли белорусского режима в незаконной передаче детей.

В марте, напомним, МУС выдал ордер на арест по подозрению в незаконной депортации украинцев, включая детей, в отношении президента РФ Владимира Путина и уполномоченной по правам детей РФ Марии Львовой-Беловой, которая лично "усыновила" мальчика, похищенного из Мариуполя Донецкой области после его оккупации Россией.