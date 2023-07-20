Международный Красный Крест открестился от действий белорусского КК, глава которого признался в вывозе детей из Украины

Международный Красный Крест заявил, что не знал о поездке главы белорусского КК Дмитрия Шевцова на оккупированные территории Украины, во время которой он признался в вывозе украинских детей.

Об этом говорится в заявлении Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОКК).

В организации подчеркнули, что не были привлечены ни к каким мероприятиям Шевцова, "в том числе в деятельности, касающейся детей".

Международный Красный Крест уже передал это дело на рассмотрение Комитета по соблюдению норм и посредничества, расследующего и решающего вопросы, связанные с вероятными нарушениями добропорядочности.

"Мы связались с белорусским Красным Крестом, чтобы выразить нашу серьезную обеспокоенность и прекратить любую подобную деятельность в будущем. Важно отметить: генсек белорусского Красного Креста не выступает от имени МФОКК или какой-либо другой организации движения, и его заявления не отражают нашу точку зрения”, — говорится в заявлении.

Украинский Красный Крест также осудил действия КК Беларуси и призвал рассмотреть вопрос исключения белорусской организации из Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца.

"Указанные действия подтверждают сознательную позицию белорусского Красного Креста относительно поддержки политики похищения детей и легализации агрессии РФ против Украины. Это свидетельствует не только об умышленном игнорировании организацией своих уставных обязательств в рамках Международного движения, но и о совершении ею серьезных нарушений международного гуманитарного права", – говорится в заявлении организации.

Скандал с Шевцовым: что известно

18 июля вышел сюжет белорусского государственного телеканала "Беларусь 1", посвященный вывозу детей, в частности, из оккупированного РФ Лисичанска в белорусский Новополоцк, как заявляется, для отдыха и реабилитации.

В сюжете глава Белорусского общества Красного Креста Дмитрий Шевцов признался, что "вывозил и будет вывозить" детей с оккупированных территорий Украины. Однако, по его словам, белорусский Красный Крест лишь "заботится о детях, дарит им подарки и делает все, чтобы дети забыли об ужасах войны, просто отдохнули и почувствовали, что есть островок счастья" и после "отдыха" детей якобы возвращают на Донбасс.

Министерство иностранных дел Украины после этого призвало Международный уголовный суд выдать ордер на арест главы Белорусского общества Красного Креста Дмитрия Шевцова.

Напомним, что еще 3 мая Верховная Рада призвала парламенты и правительства иностранных государств, международные организации и их межпарламентские ассамблеи осудить совершенные Россией и Беларусью преступления принудительной депортации украинских детей.