"Ми розуміємо, що так треба": Лукашенко оголосив про домовленість із Путіним про продовження вивезення дітей з України

Олександр Лукашенко заявляє, що вивезення дітей з України до Білорусі із заявленою метою їхнього оздоровлення продовжуватиметься, незважаючи на загрозу кримінального переслідування для нього особисто. Про це він повідомив у спілкуванні із працівниками організацій в аеропорту Мінська, передає БЕЛТА.

"Планували, плануємо і плануватимемо! І не тільки плануватимемо, але підтримуватимемо дітлахів. Ви бачите: вони приїжджають сюди за тишею. Для них дико бути в країні і не чути цих розривів, не бачити цих смертей, цього голоду. Західники намагаються збудити спочатку щодо Путіна, тепер щодо мене ситуацію у світі - чи не до кримінальної відповідальності притягти", - сказав він.

Судячи зі слів фактичного керівника Білорусі, чути про загрозу ордера на арешт від Міжнародного кримінального суду йому "просто смішно", і він абсолютно за це не переживає.

"Навпаки, ми розуміємо, що так треба діяти. Діти ні в чому не винні. І ми домовилися з Путіним, що фінансуватимемо ці поїздки з союзного бюджету. Ми це робили й робитимемо, не дивлячись ні на які закиди", - сказав Лукашенко.

Він нагадав, що питанням оздоровлення дітей з Донбасу в Білорусі займається фонд Олексія Талая, якого назвав "героїчною людиною", і дав зрозуміти, що очікує на реакцію від бога щодо Білорусі на таку діяльність.

"Він переважно сюди привозить людей з обмеженими можливостями. Як їм не допомогти? Допоможемо ми сьогодні людям - бог це все бачить. Десь і нам допоможе. Тому дітей ми підтримуватимемо", - резюмував Лукашенко.

Водночас де-факто лідер Білорусі заявив, що дітей з України нібито вивозять до країн Заходу, де "розчленовують і дістають органи". "Ось із тими нехай розберуться", - додав він.

Чому Лукашенко заговорив про кримінальне переслідування за депортацію дітей

Нагадаємо, що раніше Україна закликала МКС видати ордер на арешт глави Білоруського товариства Червоного Хреста Дмитра Шевцова, який визнав участь його організації у вивезенні дітей з окупованих Росією територій України у співпраці з фондом паралімпійця Талая. Зазначимо також, що 3 серпня Євросоюз ввів санкції, в тому числі, проти кореспондентки телеканалу "Білорусь 1", яка висвітлювала зазначені дії згаданих осіб.

Раніше Шевцов потрапив на камеру у футболці з Z-символікою, що однозначно продемонструвало його ставлення до окупації територій України російськими військами і при цьому прямо суперечить принципу нейтральності, заявленому очолюваною ним організацією.

Ще 3 травня Верховна Рада закликала парламенти та уряди іноземних держав, міжнародні організації та їхні міжпарламентські асамблеї засудити скоєні Росією та Білоруссю злочини примусової депортації українських дітей. Причому відповідний проект постанови спочатку не містив згадок про Білорусь, проте профільний комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва наполіг на їх включенні.

"За наявною інформацією, понад 1000 українських дітей перебувають на території Республіки Білорусь у рамках рішень самопроголошеного президента Республіки Білорусь, а також окремих рішень Союзної держави", – було заявлено в остаточній редакції ухвали.

18 липня Європейський парламент закликав МКС розглянути можливість видачі ордера на арешт Лукашенка, оскільки Білорусь, окрім Росії, теж несе відповідальність за збитки, завдані Україні, та злочини, скоєні в Україні, у тому числі через роль білоруського режиму у незаконній передачі дітей.

У березні, нагадаємо, МКС видав ордер на арешт за підозрою у незаконній депортації українців, включаючи дітей, щодо президента РФ Володимира Путіна та уповноваженої з прав дітей РФ Марії Львової-Бєлової, яка особисто "усиновила" хлопчика, викраденого з Маріуполя Донецької області після його окупації Росією.