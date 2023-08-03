Судьи, начальники колоний, пропагандисты и запрет на экспорт оружия и дронов: ЕС расширил санкции против Беларуси

Совет Европейского союза 3 августа ввел санкции в отношении еще 38 физических и трех юридических лиц из Беларуси, а также расширил секторальные санкции против нее, введя запрет на экспорт огнестрельного оружия и товаров для авиационной и космической промышленности.

Как говорится в сообщении Совета ЕС, подсанкционные лица несут ответственность за серьезные нарушения прав человека, способствуют репрессиям в отношении гражданского общества и демократических сил, а также поддерживают и получают выгоды от режима Александра Лукашенко.

Под санкции попали должностные лица пенитенциарных учреждений, ответственные за пытки и жестокое обращение с заключенными, в том числе политическими, видные пропагандисты, а также представители судебной власти, занимающиеся преследованием и вынесением приговоров представителям демократической оппозиции, гражданского общества и журналистам.

В частности, помимо тюремных начальников и судей, в санкционный список внесен директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин, сотрудницы телеканала "Беларусь 1" Ксения Лебедева и Анастасия Бенедисюк, а также телеведущий Евгений Пустовой.

Напомним при этом, что Бенедисюк недавно оказалась замешана в международном скандале, осветив соответствующим образом визит на оккупированные Россией территории Украины главы Белорусского общества Красного Креста Дмитрия Шевцова, открыто поддерживающего ведение войны против Украины.

Санкции также касаются трех белорусских государственных предприятий, которые приняли меры в отношении работников или уволили их за участие в мирных акциях протеста и забастовках.

Это Минский электротехнический завод имени Козлова, Белорусский металлургический завод (Жлобин, Гомельская область) и Белорусский государственный концерн по нефти и химии ("Белнефтехим").

В отношении последнего, в частности, указано, что Лукашенко считает его одним из наиболее важных и стратегических предприятий в Беларуси и что концерн представляет собой фундаментальный актив белорусской экономики и внешней политики, в частности, в контексте сотрудничества между Россией и Беларусью в развитии общего нефтяного рынка.

В общей сложности ограничительные меры ЕС в отношении Беларуси теперь распространяются на 233 физических и 37 юридических лиц. Активы лиц, включенных в список, подлежат замораживанию, а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства. Кроме того, на физлиц распространяется запрет на посещение ЕС, в том числе транзитом.

Помимо этого, в ответ на продолжающееся участие Беларуси в агрессивной войне России против Украины ЕС ввел ряд секторальных санкций, а именно:

запрет на экспорт товаров и технологий, пригодных для использования в авиации и космической отрасли, включая авиационные двигатели и дроны; запрет на продажу, поставку, передачу или экспорт огнестрельного оружия, его частей и основных компонентов и боеприпасов;

расширение ограничений на экспорт товаров, используемых Россией для войны против Украины, включая полупроводниковые устройства, электронные интегральные схемы, производственное и испытательное оборудование, фотокамеры и оптические компоненты;

расширение запрета на экспорт товаров и технологий двойного назначения.



Как подчеркнул верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, новые ограничения введены в ответ на продолжающиеся систематические, широкомасштабные и грубые нарушения прав человека и жестокие репрессии против всех слоев белорусского общества нелегитимным режимом Лукашенко.

"Сегодня мы также принимаем дополнительные меры против белорусского режима как соучастника незаконной и неспровоцированной агрессивной войны России против Украины. Мы поддерживаем белорусский народ в его стремлении к миру и демократии", - отметил он.

ЕС также подчеркивает, что "полон решимости исправить ситуацию" с правами человека в Беларуси и продолжит поддерживать белорусский народ в его законном стремлении к демократии, в том числе посредством поддержки гражданского общества и независимых СМИ.