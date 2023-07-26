В ЕС приняли новые санкции против Беларуси

26 июля дипломаты Европейского Союза в Брюсселе утвердили новые санкции против Беларуси за ее поддержку российской войны против Украины

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

По его информации, санкции будут касаться авиации и товаров двойного назначения.

Йозвяк отметил, что вопрос санкций против Беларуси снова будет вынесен на рассмотрение осенью, вероятно после того, как евродепутаты вернутся с летних каникул.

"Послы ЕС только одобрили санкции в отношении Беларуси. В основном авиация и товары двойного назначения. Еще важнее: никаких отступлений для калия", - написал он.

EU ambassadors have just approved sanctions on #Belarus. Mainly aviation and dual-use goods. More important: no derogation for 🇧🇾potash. But expect this question to come up again in the autumn. — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) July 26, 2023

Отметим, Еврокомиссия уже не раз пыталась согласовать санкции в отношении Беларуси, но это было безуспешно, поскольку обсуждались изменения, чтобы предусмотреть у них исключения для калийных удобрений.

Санкции против Беларуси: почему их так сложно было принять

Прорыв в отношении санкций ЕС против Беларуси, впервые предложенных председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен еще в январе, произошел 18 июля. Страны Европейского союза стали готовиться к принятию новых ограничительных мер.

Еще весной польское издание PAP писало, что новые санкции ЕС против Беларуси блокируются некоторыми странами Западной Европы, которые стремятся снять ранее введенные ограничения в отношении белорусских калийных удобрений и калия, используемого для производства удобрений, но Польша и страны Балтии не согласны ни с какими-либо ослаблениями ограничений.

При этом в ЕС обосновывают отмену санкций в отношении белорусского калия проблемой продовольственной безопасности, которая особенно обострилась из-за войны в Украине.

Однако некоторые дипломаты не согласны с этим аргументом, поскольку на международных рынках белорусский калий вытеснен канадским, а цены на них почти не отличаются. Конкретно Канада является мировым фаворитом в производстве данного минерала.

Персональные санкции против Александра Лукашенко

ЕС уже ввел санкции против белорусского диктатора Александра Лукашенко и его окружения, в частности, из-за поддержки российской агрессии против Украины, а Совет Европейского союза принял решение продлить их еще на год до 28 февраля 2024 года.

Евродепутаты осуждают репрессии и систематические нарушения прав человека, режим диктатора Александра Лукашенко постоянно осуществляет против собственного народа. Потому комитет Европарламента по иностранным делам 18 июля принял новый отчет об отношениях ЕС с Беларусью. Евродепутаты призывают МКС рассмотреть возможность выдачи ордера на арест Александра Лукашенко.