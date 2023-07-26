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В ЕС приняли новые санкции против Беларуси
26 июля дипломаты Европейского Союза в Брюсселе утвердили новые санкции против Беларуси за ее поддержку российской войны против Украины
Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.
По его информации, санкции будут касаться авиации и товаров двойного назначения.
Йозвяк отметил, что вопрос санкций против Беларуси снова будет вынесен на рассмотрение осенью, вероятно после того, как евродепутаты вернутся с летних каникул.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Послы ЕС только одобрили санкции в отношении Беларуси. В основном авиация и товары двойного назначения. Еще важнее: никаких отступлений для калия", - написал он.
Отметим, Еврокомиссия уже не раз пыталась согласовать санкции в отношении Беларуси, но это было безуспешно, поскольку обсуждались изменения, чтобы предусмотреть у них исключения для калийных удобрений.
Санкции против Беларуси: почему их так сложно было принять
Прорыв в отношении санкций ЕС против Беларуси, впервые предложенных председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен еще в январе, произошел 18 июля. Страны Европейского союза стали готовиться к принятию новых ограничительных мер.
Еще весной польское издание PAP писало, что новые санкции ЕС против Беларуси блокируются некоторыми странами Западной Европы, которые стремятся снять ранее введенные ограничения в отношении белорусских калийных удобрений и калия, используемого для производства удобрений, но Польша и страны Балтии не согласны ни с какими-либо ослаблениями ограничений.
При этом в ЕС обосновывают отмену санкций в отношении белорусского калия проблемой продовольственной безопасности, которая особенно обострилась из-за войны в Украине.
Однако некоторые дипломаты не согласны с этим аргументом, поскольку на международных рынках белорусский калий вытеснен канадским, а цены на них почти не отличаются. Конкретно Канада является мировым фаворитом в производстве данного минерала.
Персональные санкции против Александра Лукашенко
ЕС уже ввел санкции против белорусского диктатора Александра Лукашенко и его окружения, в частности, из-за поддержки российской агрессии против Украины, а Совет Европейского союза принял решение продлить их еще на год до 28 февраля 2024 года.
Евродепутаты осуждают репрессии и систематические нарушения прав человека, режим диктатора Александра Лукашенко постоянно осуществляет против собственного народа. Потому комитет Европарламента по иностранным делам 18 июля принял новый отчет об отношениях ЕС с Беларусью. Евродепутаты призывают МКС рассмотреть возможность выдачи ордера на арест Александра Лукашенко.