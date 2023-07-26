В ЄС прийняли нові санкції проти Білорусі

26 липня дипломати Європейського Союзу у Брюсселі затвердили нові санкції проти Білорусі за її підтримку російської війни проти України

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

За його інформацією, санкції стосуватимуться авіації та товарів подвійного призначення.

Йозвяк зазначив, що питання санкцій проти Білорусі знову буде винесене на розгляд восени, ймовірно після того, як євродепутати повернуться з літні канікул.

"Посли ЄС щойно схвалили санкції щодо Білорусі. В основному авіація та товари подвійного призначення. Ще важливіше: жодних відступів для калію", - написав він.

EU ambassadors have just approved sanctions on #Belarus. Mainly aviation and dual-use goods. More important: no derogation for 🇧🇾potash. But expect this question to come up again in the autumn. — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) July 26, 2023

Зазначимо, Єврокомісія вже не раз намагалася погодити санкції щодо Білорусі, але це було безуспішно оскільки обговорювалися зміни, щоб передбачити у них винятки для калійних добрив.

Санкції проти Білорусі: чому їх так складно було прийняти

Прорив щодо санкцій ЄС проти Білорусі, які вперше були запропоновані головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн ще у січні, стався 18 липня. Країни Європейського союзу почали готуюватися прийняти нові обмежувальні заходи.

Ще весною польське видання PAP писало, що нові санкції ЄС проти Білорусі блокуються деякими країнами Західної Європи, які прагнуть зняти раніше запроваджені обмеження щодо білоруських калійних добрив та калію, який використовується для виробництва добрив, але Польща та країни Балтії не згодні з жодними послабленнями обмежень.

При цьому, в ЄС обґрунтовують скасування санкцій щодо білоруського калію проблемою продовольчої безпеки, яка особливо загострилася через війну в Україні.

Та деякі дипломати не згодні з цим аргументом, оскільки на міжнародних ринках білоруський калій витіснений канадським, а ціни на них майже не відрізняються. Саме Канада є світовим лідером у виробництві даного мінералу.

Персональні санкції проти Олександра Лукашенка

ЄС вже запровадив санкції проти білоруського диктатора Олександра Лукашенка і його оточення, зокрема, через підтримку російської агресії проти України, а Рада Європейського союзу ухвалила рішення продовжити їх ще на рік до 28 лютого 2024.

Євродепутати засуджують репресії та систематичні порушення прав людини, які режим диктатора Олександра Лукашенка постійно здійснює проти власного народу. Тому комітет Європарламенту із закордонних справ 18 липня ухвалив новий звіт про відносини ЄС з Білоруссю. Євродепутати закликають МКС розглянути можливість видачі ордеру на арешт Олександра Лукашенка.