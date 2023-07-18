Євросоюз може ухвалити нові санкції проти Білорусі наступного тижня

Країни Європейського союзу готуються прийняти нові санкції проти Білорусі, які були запропоновані ще в січні. Ймовірно, це станеться наступного тижня.

Про це написав кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк в Twitter.

"Нарешті прорив щодо санкцій ЄС щодо Білорусі, вперше запропонованих у січні. Мають бути офіційно затверджені наступного тижня", - написав він.

finally a breakthrough on the EU's sanctions on #Belarus first proposed in January. should be formally approved next week. no derogation or exemption on potassium. #Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) July 18, 2023

Йозвяк також наголосив, що санкцій не передбачають відступів або винятків щодо калійних добрив.

Ймовірно, йдеться пр те, що Білорусь займає 3-є місце у світі після Канади і Росії, а за обсягом експорту калію. На частку республіки припадає 14,3% виробництва і 15,5% світового експорту калію.

Раніше в Європейській комісії не могли погодити санкції проти Білорусі, оскільки обговорювали зміни, щоб передбачити у них винятки для добрив.

Як повідомляє DW Беларусь, йде обговорення ще одного пакету санкцій, пов'язаного із співучастю Білорусі у військовій агресії Росії проти України.

Брюссель також не визнав підсумків президентських виборів 2020 року в Білорусі. Наразі щодо білоруської влади введено шість пакетів санкцій, останній було прийнято близько року тому.

Комітет Європарламенту із закордонних справ 18 липня ухвалив новий звіт про відносини ЄС з Білоруссю. Євродепутати закликають МКС розглянути можливість видачі ордеру на арешт Олександра Лукашенка.

Євродепутати засуджують репресії та систематичні порушення прав людини, які режим диктатора Олександра Лукашенка постійно здійснює проти власного народу.