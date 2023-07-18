Евросоюз может принять новые санкции против Беларуси на следующей неделе

Страны Европейского союза готовятся принять новые санкции против Беларуси, предложенные еще в январе. Вероятно, это произойдет на следующей неделе.

Об этом написал корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.

"Наконец-то прорыв в отношении санкций ЕС в отношении Беларуси, впервые предложенных в январе. Должны быть официально утверждены на следующей неделе", - написал он.

finally a breakthrough on the EU's sanctions on #Belarus first proposed in January. should be formally approved next week. no derogation or exemption on potassium. #Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) July 18, 2023

Йозвяк также подчеркнул, что санкции не предусматривают отступлений или исключений в отношении калийных удобрений.

Вероятно, речь идет о том, что Беларусь занимает 3-е место в мире после Канады и России, а по объему экспорта калия. На долю республики приходится 14,3% производства и 15,5% мирового экспорта калия.

Ранее в Европейской комиссии не могли согласовать санкции против Беларуси, поскольку обсуждали изменения, чтобы предусмотреть исключения для удобрений.

Как сообщает DW Беларусь, идет обсуждение еще одного пакета санкций, связанного с соучастием Беларуси в военной агрессии России против Украины.

Брюссель также не признал итоги президентских выборов 2020 года в Беларуси. В отношении белорусских властей введено шесть пакетов санкций, последний был принят около года назад.

Комитет Европарламента по иностранным делам 18 июля принял новый отчет об отношениях ЕС с Беларусью. Евродепутаты призывают МКС рассмотреть возможность выдачи ордера на арест Александра Лукашенко.

Евродепутаты осуждают репрессии и систематические нарушения прав человека, режим диктатора Александра Лукашенко постоянно осуществляет против собственного народа.