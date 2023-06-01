Лукашенко назвал "единственную ошибку" Путина в войне с Украиной

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что лидеру страны-агрессору РФ Владимиру Путину нужно было начать войну раньше и сожалеет, что у него ничего не получилось.

Об этом сообщает белорусское информационное агентство БЕЛТА.

"Единственное, наверное, наша ошибка, что мы не решили этот вопрос в 2014-2015 годах, когда не было ни армии у Украины, ни готовности... Все хотели как-то урегулировать мирно. А они за это время создавали боеспособные вооруженные силы", – заявил Лукашенко.

Он также добавил, что согласен с Путиным, который говорит, что "не мы начали эту войну" и высказал мнение, что "она началась задолго до 2014 года".

По словам белорусского диктатора, если бы полномасштабное вторжение не началось 24 февраля 2022 года, война бы "началась завтра, однако в худших условиях для России и Беларуси".

Напомним, ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко открыто заявил о том, что его государство принимает участие в войне РФ против Украины на стороне страны-агрессорки. Тогда он сказал, что белорусские военные якобы не вовлечены в боевые действия.

Напомним, по информации СМИ, главы министерств обороны России и Белоруссии 25 мая подписали документы, определяющие перемещение нестратегического ядерного оружия РФ на белорусскую территорию. Белорусский диктатор Александр Лукашенко позже заявил, что Россия уже начала перебрасывать ядерное оружие на территорию Беларуси.

Отметим, что о планах разместить российское тактическое ядерное оружие в Беларуси президент РФ Владимир Путин сообщил 25 марта. В ООН тогда заявили, что это увеличило риск применения ядерного оружия – он теперь выше, чем на пике Холодной войны, и мир должен снизить уровень напряжения.

Европейский Союз осуждает соглашение между Россией и Беларусью о размещении российских ядерных боеголовок на белорусской территории и считает, что это решение приведет к дальнейшей опасной эскалации.

В США также решительно осуждают договоренность России и Беларуси, однако пока не видят повод пересматривать готовность своих ядерных сил.