Лукашенко назвав "єдину помилку" Путіна у війні з Україною

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що лідеру країни-агресору РФ Володимиру Путіну треба було почати війну раніше та жалкує, що у нього нічого не вийшло.

Про це повідомляє білоруське інформаційне агенство БЕЛТА.

"Єдина, мабуть, наша помилка, що ми не вирішили це питання у 2014-2015 роках, коли не було ні армії в України, ні готовності... Усі хотіли якось врегулювати мирно. А вони за цей час створювали боєздатні збройні сили", – заявив Лукашенко.

Він також додав, що згоден з Путіним, який каже, що "не ми розпочали цю війну" і висловив думку, що "вона почалася задовго до 2014 року".

За словами білоруського диктатора, якби повномасштабне вторгнення не почалося 24 лютого 2022 року, то війна б "почалася завтра, проте в гірших умовах для Росії та Білорусі".

Зауважимо, раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко відкрито заявив про те, що його держава бере участь у війні РФ проти України на стороні країни-агресорки. Тоді він сказав, що білоруські військові нібито не залучені до бойових дій.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, очільники міністерств оборони Росії та Білорусі 25 травняпідписали документи, що визначають переміщення нестратегічної ядерної зброї РФ на білоруську територію.Білоруський диктатор Олександр Лукашенко пізніше заявив, що Росія вже почала перекидати ядерну зброю на територію Білорусі.

Зазначимо, про плани розмістити російську тактичну ядерну зброю в Білорусі президент РФ Володимир Путін повідомив 25 березня. В ООН тоді заявили, що це збільшило ризик застосування ядерної зброї - він тепер вищий, ніж на піку Холодної війни, й світ повинен знизити рівень напруги.

Європейський Союз засуджує угоду між Росією та Білоруссю про розміщення російських ядерних боєголовок на білоруській території і вважає, що це рішення призведе до подальшої надзвичайно небезпечної ескалації.

У США також рішуче засуджують домовленість Росії та Білорусі про розміщення ядерної зброї на білоруській території, проте поки не бачать приводу переглядати готовність своїх ядерних сил.