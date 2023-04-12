"Фейковий "миротворець". У Зеленського відреагували на заклики Білорусі до перемир'я в Україні

Білорусь під закликами про оголошення перемир'я в Україні по суті пропонує Києву не чинити опір і дати Росії "дорізати себе".

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у відповідь на заяви міністра закордонних справ Білорусі Сергія Алейника.

"Феєричні танці феєричних людей. Найпотужніший фейковий "миротворець" – Білорусь – ультимативно пропонує нам припинити вогонь та сісти за стіл переговорів. Негайно. І при цьому – уважно – не менш ультимативно наполягає на… повній забороні передислокації, постачанні зброї, переміщенні військових. По суті ж прямо каже – "не чиніть опір вже й дайте Росії вас дорізати", - зазначив він.

Подоляк наголосив, що Білорусь опосередковано бере участь у війні на стороні Росії, надаючи військову та громадянську інфраструктуру, територію, повітряний простір, полігони, складські запаси зброї росіянам для вбивства українців.

"Тобто країна активно та навіть агресивно зацікавлена у програші України… Білорусь явно втратила залишки суб'єктності, тому мовчки прожовує божевільні "ініціативи" божевільних "російських капелюшників" щодо тактичного ядерного. І незважаючи на все це виходить так на публіку і каже – "а може, ми виступимо в ролі посередника? Ми ж такі авторитетні. Ми ж маємо право слова"… Простота точно гірша за крадіжку", - додав він.

Нагадаємо, можливість повноцінного залучення Білорусі у війну Росії проти України обговорюється вже давно. Зокрема, в червні 2022 року Генштаб ЗСУ повідомив, щобілоруські військові мінуютьлісові дороги, об’їзні шляхи та мости у прикордонних з Україною районах.

Восени самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко відкрито заявив про те, що його держава бере участь у війні РФ проти України на стороні країни-агресорки. Тоді він сказав, що білоруські військові нібито не залучені до бойових дій.