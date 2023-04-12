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"Фейковий "миротворець". У Зеленського відреагували на заклики Білорусі до перемир'я в Україні
Білорусь під закликами про оголошення перемир'я в Україні по суті пропонує Києву не чинити опір і дати Росії "дорізати себе".
Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у відповідь на заяви міністра закордонних справ Білорусі Сергія Алейника.
"Феєричні танці феєричних людей. Найпотужніший фейковий "миротворець" – Білорусь – ультимативно пропонує нам припинити вогонь та сісти за стіл переговорів. Негайно. І при цьому – уважно – не менш ультимативно наполягає на… повній забороні передислокації, постачанні зброї, переміщенні військових. По суті ж прямо каже – "не чиніть опір вже й дайте Росії вас дорізати", - зазначив він.
Подоляк наголосив, що Білорусь опосередковано бере участь у війні на стороні Росії, надаючи військову та громадянську інфраструктуру, територію, повітряний простір, полігони, складські запаси зброї росіянам для вбивства українців.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Тобто країна активно та навіть агресивно зацікавлена у програші України… Білорусь явно втратила залишки суб'єктності, тому мовчки прожовує божевільні "ініціативи" божевільних "російських капелюшників" щодо тактичного ядерного. І незважаючи на все це виходить так на публіку і каже – "а може, ми виступимо в ролі посередника? Ми ж такі авторитетні. Ми ж маємо право слова"… Простота точно гірша за крадіжку", - додав він.
Нагадаємо, можливість повноцінного залучення Білорусі у війну Росії проти України обговорюється вже давно. Зокрема, в червні 2022 року Генштаб ЗСУ повідомив, щобілоруські військові мінуютьлісові дороги, об’їзні шляхи та мости у прикордонних з Україною районах.
Восени самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко відкрито заявив про те, що його держава бере участь у війні РФ проти України на стороні країни-агресорки. Тоді він сказав, що білоруські військові нібито не залучені до бойових дій.