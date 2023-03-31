"Всі завмерли": Лукашенко пропонує зупинити бойові дії в Україні

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував припинити бойові дії в Україні "обом сторонам конфлікту" - має бути оголошено перемир'я без права переміщення техніки та перекидання зброї.

Про це він сказав під час послання білоруському народу і парламенту.

"Спробую ризикнути запропонувати припинити бойові дії. Багато зараз, особливо у Росії, можуть сказати: ми вже припиняли тоді на Донбасі. Тоді була інша ситуація. Та з урахуванням цих умов припинити бойові дії, перемир'я оголосити без права переміщення, перегрупування військ з обох сторін, без права перекидання зброї, живої сили та техніки. Всі завмерли", - запропонував Лукашенко.

Диктатор вважає, що якщо "Захід у черговий раз спробує використати паузу в бойових діях", то Росія має право використовувати всі види зброї, навіть «фосфорні боєприпаси, об'єднаний уран, збагачений уран».

Лукашенко додав, що все можливо "вирішити за столом переговорів без попередніх умов".

Нагадаємо, раніше представник Європейської комісії Пітер Стано заявив, що Європейський Союз не має підтверджень від нинішньої влади Білорусі про те, що оголошений президентом Росії Володимиром Путіним план розмістити на білоруській території стратегічну ядерну зброю насправді буде втілений.