"Все замерли": Лукашенко предлагает остановить боевые действия в Украине

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко предложил прекратить боевые действия в Украине "обеим сторонам конфликта" - должно быть объявлено перемирие без права перемещения техники и опрокидывания оружия.

Об этом он сказал во время послания белорусскому народу и парламенту.

"Попытаюсь рискнуть предложить прекратить боевые действия. Многие сейчас, особенно в России, могут сказать: мы уже прекращали тогда на Донбассе. Тогда была другая ситуация. Но с учетом этих условий прекратить боевые действия, перемирие объявить без права перемещения, перегруппировку войск с обеих сторон, без права переброски оружия, живой силы и техники. Все замерли", - предложил Лукашенко.

Диктатор считает, что если "Запад в очередной раз попытается использовать паузу в боевых действиях", то Россия имеет право использовать все виды оружия, даже "фосфорные боеприпасы, объединенный уран, обогащенный уран".

Лукашенко добавил, что все возможно "решить за столом переговоров без предварительных условий".

Напомним, ранее представитель Европейской комиссии Питер Стано заявил, что у Европейского Союза нет подтверждений от нынешних властей Беларуси о том, что объявленный президентом России Владимиром Путиным план разместить на белорусской территории стратегическое ядерное оружие на самом деле будет воплощен.