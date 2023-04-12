"Фейковый "миротворец". У Зеленского отреагировали на призывы Беларуси к перемирию в Украине

Беларусь под призывами об объявлении перемирия в Украине по сути предлагает Киеву не сопротивляться и дать России "дорезать себя".

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в ответ на заявления министра иностранных дел Беларуси Сергея Алейника.

"Феерические танцы феерических людей. Мощнейший фейковый "миротворец" – Беларусь – ультимативно предлагает нам прекратить огонь и сесть за стол переговоров. Немедленно. И при этом – внимательно – не менее ультимативно настаивает на… полном запрете передислокации, поставки оружия, перемещении военных. По сути же прямо говорит – "не сопротивляйтесь уже и дайте России вас дорезать", - отметил он.

Подоляк подчеркнул, что Беларусь косвенно участвует в войне на стороне России, предоставляя военную и гражданскую инфраструктуру, территорию, воздушное пространство, полигоны, складские запасы оружия россиянам для убийства украинцев.

"То есть страна активно и даже агрессивно заинтересована в проигрыше Украины… Беларусь явно потеряла остатки субъектности, поэтому молча прожевывает безумные "инициативы" безумных "российских шляпников" по тактическому ядерному. И несмотря на все это выходит так на публику и говорит – "а может мы выступим в роли посредника? Мы же такие авторитетные. Мы же имеем право слова"… Простота точно хуже воровства", - добавил он.

Напомним, возможность полноценного вовлечения Беларуси в войну России против Украины обсуждается уже давно. В частности, в июне 2022 года Генштаб ВСУ сообщил, что белорусские военные минируют лесные дороги, объездные пути и мосты в приграничных с Украиной районах.

Осенью самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко открыто заявил о том, что его государство участвует в войне РФ против Украины на стороне страны-агрессора. Тогда он сказал, что белорусские военные якобы не вовлечены в боевые действия.