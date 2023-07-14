Рада призвала СНБО ввести санкции против 36 представителей спортивных организаций РФ и Беларуси (СПИСОК)

Верховная Рада одобрила предложение Совету национальной безопасности и обороны о применении персональных санкций против ряда представителей спортивных организаций России и Беларуси.

За соответствующий проект постановления №9408 проголосовали 270 депутатов. Ни один не был против и не воздержался. Парламент предлагает ввести на 10 лет пакет санкций из 18 пунктов в отношении 36 человек.

Среди них блокирование активов и всевозможные экономические ограничения, запрет въезда в Украину, прекращение спортивных контактов и лишение государственных наград Украины. Решение предлагается применить к следующим лицам:

президент Федерации тяжелой атлетики РФ Максим Агапитов глава Белорусской федерации футбола Владимир Базанов

заместитель министра спорта и туризма Беларуси Александр Барауля

бывший глава Федерации хоккея Беларуси, член Совета республики Национального собрания Беларуси (занимается вопросами спорта) Дмитрий Басков

глава Федерации хоккея Беларуси Александр Богданович

бывший менеджер сборной России по хоккею, член Зала хоккейной славы Павел Буре

президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, член высшего совета партии "Единая Россия" Ирина Винер

президент Федерации лыжных гонок, глава Ассоциации лыжных видов спорта РФ Елена Вяльбе

президент футбольного клуба "Торпеда" (Москва) Илья Геркус

президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович

президент Федерации гандбола Омской области Андрей Ежов

президент Российской федерации стрельбы из лука, член исполкома Международной федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев

президент Федерации хоккея Московской области, вице-президент хоккейного клуба "Спартак" (Москва) Валерий Каменский

генеральный директор Ночной хоккейной лиги Алексей Касатонов

основатель и тренер объединения волейбола RusVolley Иван Колесник

президент и основатель Союза чир спорта и черлидинга РФ, глава партии "Здоровая Россия" Андрей Кокоулин

министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Дмитрий Крикорьянц вице-президент Федерации фехтования РФ, председатель городской думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев

президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили

генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов

президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов

министр физической культуры и спорта Кемеровской области Сергей Мяус

президент Федерации хоккея Москвы Андрей Николишин

президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков

почетный член Международного олимпийского комитета, член исполкома Олимпийского комитета России Александр Попов

ректор Белорусского государственного университета физической культуры Сергей Репкин

президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков

бывший министр спорта Красноярского края, советник губернатора Красноярского края Павел Ростовцев

глава Белорусской теннисной федерации Сергей Рутенко

глава Белорусской федерации борьбы Алим Селимов

глава Федерации кикбоксинга Приморского края Виктор Тарабарин

член тренерского совета Федерации гандбола России Евгений Трефилов

генеральный директор футбольного клуба "Севастополь" Валерий Чалый

член правления Союза биатлонистов России Иван Черезов

член штаба национальной сборной Беларуси по художественной гимнастике Любовь Черкашина

член правления Ночной хоккейной лиги Виктор Шалимов



Авторами проекта постановления выступили семь нардепов, в том числе борец греко-римского стиля Жан Беленюк ("Слуга народа") и бывший глава Федерации футбола Украины Григорий Суркис (группа "Платфома за жизнь и мир").

Как говорится в пояснительной записке к документу, речь идет о представителях спортивных организаций, которые системно и активно поддерживают войну против Украины, легитимизируют военное вторжение, совершение геноцида и депортацию украинцев.

Напомним также, что в апреле Министерство молодежи и спорта положило открыло на своем сайте страницу с именами спортивных деятелей России и Беларуси, разоблаченных в поддержке ведения РФ войны против Украины.

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