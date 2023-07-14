- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Рада призвала СНБО ввести санкции против 36 представителей спортивных организаций РФ и Беларуси (СПИСОК)
Верховная Рада одобрила предложение Совету национальной безопасности и обороны о применении персональных санкций против ряда представителей спортивных организаций России и Беларуси.
За соответствующий проект постановления №9408 проголосовали 270 депутатов. Ни один не был против и не воздержался. Парламент предлагает ввести на 10 лет пакет санкций из 18 пунктов в отношении 36 человек.
Среди них блокирование активов и всевозможные экономические ограничения, запрет въезда в Украину, прекращение спортивных контактов и лишение государственных наград Украины. Решение предлагается применить к следующим лицам:
- президент Федерации тяжелой атлетики РФ Максим Агапитов
-
глава Белорусской федерации футбола Владимир Базанов
-
заместитель министра спорта и туризма Беларуси Александр Барауля
-
бывший глава Федерации хоккея Беларуси, член Совета республики Национального собрания Беларуси (занимается вопросами спорта) Дмитрий Басков
-
глава Федерации хоккея Беларуси Александр Богданович
-
бывший менеджер сборной России по хоккею, член Зала хоккейной славы Павел Буре
-
президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, член высшего совета партии "Единая Россия" Ирина Винер
-
президент Федерации лыжных гонок, глава Ассоциации лыжных видов спорта РФ Елена Вяльбе
-
президент футбольного клуба "Торпеда" (Москва) Илья Геркус
-
президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович
-
президент Федерации гандбола Омской области Андрей Ежов
-
президент Российской федерации стрельбы из лука, член исполкома Международной федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев
-
президент Федерации хоккея Московской области, вице-президент хоккейного клуба "Спартак" (Москва) Валерий Каменский
-
генеральный директор Ночной хоккейной лиги Алексей Касатонов
-
основатель и тренер объединения волейбола RusVolley Иван Колесник
-
президент и основатель Союза чир спорта и черлидинга РФ, глава партии "Здоровая Россия" Андрей Кокоулин
- министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Дмитрий Крикорьянц
-
вице-президент Федерации фехтования РФ, председатель городской думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев
-
президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили
-
генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов
-
президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов
-
министр физической культуры и спорта Кемеровской области Сергей Мяус
-
президент Федерации хоккея Москвы Андрей Николишин
-
президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков
-
почетный член Международного олимпийского комитета, член исполкома Олимпийского комитета России Александр Попов
-
ректор Белорусского государственного университета физической культуры Сергей Репкин
-
президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков
-
бывший министр спорта Красноярского края, советник губернатора Красноярского края Павел Ростовцев
-
глава Белорусской теннисной федерации Сергей Рутенко
-
глава Белорусской федерации борьбы Алим Селимов
-
глава Федерации кикбоксинга Приморского края Виктор Тарабарин
-
член тренерского совета Федерации гандбола России Евгений Трефилов
-
генеральный директор футбольного клуба "Севастополь" Валерий Чалый
-
член правления Союза биатлонистов России Иван Черезов
-
член штаба национальной сборной Беларуси по художественной гимнастике Любовь Черкашина
-
член правления Ночной хоккейной лиги Виктор Шалимов
Авторами проекта постановления выступили семь нардепов, в том числе борец греко-римского стиля Жан Беленюк ("Слуга народа") и бывший глава Федерации футбола Украины Григорий Суркис (группа "Платфома за жизнь и мир").Подписывайтесь на наш YouTube канал
Как говорится в пояснительной записке к документу, речь идет о представителях спортивных организаций, которые системно и активно поддерживают войну против Украины, легитимизируют военное вторжение, совершение геноцида и депортацию украинцев.
Напомним также, что в апреле Министерство молодежи и спорта положило открыло на своем сайте страницу с именами спортивных деятелей России и Беларуси, разоблаченных в поддержке ведения РФ войны против Украины.
Источник фото: ua.depositphotos.com