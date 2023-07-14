Рада закликала РНБО ввести санкції проти 36 представників спортивних організацій РФ та Білорусі (СПИСОК)

Верховна Рада схвалила пропозиції до Ради національної безпеки та оборони про застосування персональних санкцій до низки представників спортивних організацій Росії та Білорусі.

За відповідний проект постанови №9408 проголосувало 270 депутатів. Жоден не був проти та не утримався. Парламент пропонує запровадити на 10 років пакет санкцій з 18 пунктів щодо 36 осіб.

Серед них блокування активів та всі інші можливі економічні обмеженні, заборона в'їзду до України, припинення спортивних контактів та позбавлення державних нагород України. Рішення пропонується застосувати до наступних осіб:

президент Федерації важкої атлетики РФ Максим Агапітов голова Білоруської федерації футболу Володимир Базанов

заступник міністра спорту та туризму Білорусі Олександр Барауля

колишній голова Федерації хокею Білорусі, член Ради республіки Національного зібрання Білорусі (опікується питаннями спорту) Дмитро Басков

голова Федерації хокею Білорусі Олександр Богданович

колишній менеджер збірної Росії з хокею, член Залу хокейної слави Павло Буре

президент Всеросійської федерації художньої гімнастики, член вищої ради партії "Єдина Росія" Ірина Вінер

президент Федерації лижних гонок, голова Асоціації лижних видів спорту РФ Олена Вяльбе

президент футбольного клубу "Торпеда" (Москва) Ілля Геркус

президент Міжнародної шахматної федерації Аркадій Дворкович

президент Федерації гандболу Омської області Андрій Єжов

президент Російської федерації стрільби з луку, член виконкому Міжнародної федерації стрільби з луку Володимир Єшеєв

президент Федерації хокею Московської області, віце-президент хокейного клубу "Спартак" (Москва) Валерій Каменський

генеральний директор Нічної хокейної ліги Олексій Касатонов

засновник та тренер об’єднання волейболу RusVolley Іван Колесник

президент і засновник Союзу чир спорту і черлідингу РФ, голова партії "Здорова Росія" Андрій Кокоулін

міністр у справах молоді, фізичної культури та спорту Омської області Дмитро Крикор'янц віце-президент Федерації фехтування РФ, голова міської думи Нижнього Новгороду Олег Лавричев

президент Федерації спортивної боротьби Росії Михайло Маміашвілі

генеральний секретар Російського футбольного союзу Максим Митрофанов

президент Континентальної хокейної ліги Олексій Морозов

міністр фізичної культури і спорту Кемеровської області Сергій Мяус

президент Федерації хокею Москви Андрій Николишин

президент Олімпійського комітету Росії Станіслав Поздняков

почесний член Міжнародного олімпійського комітету, член виконкому Олімпійського комітету Росії Олександр Попов

ректор Білоруського державного університету фізичної культури Сергій Репкін

президент Паралімпійського комітету Росії Павло Рожков

колишній міністр спорту Красноярського краю, радник губернатора Красноярського краю Павло Ростовцев

голова Білоруської тенісної федерації Сергій Рутенко

голова Білоруської федерації боротьби Алім Селімов

голова Федерації кікбоксингу Приморського краю Віктор Тарабарін

член тренерської ради Федерації гандболу Росії Евген Трефілов

генеральний директор футбольного клубу "Севастополь" Валерій Чалий

член правління Союзу біатлоністів Росії Іван Черезов

член штабу національної збірної Білорусі з художньої гімнастики Любов Черкашина

член правління Нічної хокейної ліги Віктор Шалімов



Авторами проекту постанови виступили сім нардепів, зокрема борець греко-римського стилю Жан Беленюк ("Слуга народу") та колишній голова Федерації футболу України Григорій Суркіс (група "Платфома за життя та мир").

Як зазначено у пояснювальній записці до документу, йдеться про представників спортивних організацій, які системно і активно підтримують війну проти України, легітимізують військове вторгнення, здійснення геноциду та депортацію українців.

Нагадаємо також, що у квітні Міністерство молоді та спорту започаткувало на своєму сайті сторінку з іменами спортивних діячів Росії та Білорусі, викритих у підтримці ведення РФ війни проти України.

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