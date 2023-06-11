Зеленський ввів санкції проти суддів КС Росії та "суддів" у Криму

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 11 червня про застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів щодо 178 громадян Росії

Про це йдеться в указі глави держави №321 від 11 червня. 81 особа зі списку вказана і як громадяни РФ, і як громадяни України. Терміном дії санкцій щодо всіх фігурантів є 10 років.

Фігурантами санкцій стали російські судді, зокрема судді Конституційного суду РФ - Гадіс Гаджієв, Людмила Жаркова, Сергій Казанцев, Лариса Красавчикова, Сергій Маврін, Микола Мельников, Сергій Князєв, Олександр Кокотов, Андрій Бушев та голова суду Валерій Зорькін.

До списку увійшли й колишні судді КС РФ, судді деяких інших судів, а також "судді", що працюють на РФ в окупаційних міських та районних "судах" на території АР Крим та Севастополя, зокрема в "Верховному суді Республіки Крим".

Проти усіх фігурантів введено такі обмеження як блокування активів, запобігання виведенню капіталів з України, зупинення виконання фінансових зобов'язань, заборона передання технологій та прав на об'єкти права інтелектуальної власності тощо. Щодо 97 осіб, що вважаються лише росіянами, також застосовано заборону на в'їзд до України.

Нагадаємо, що 1 квітня Зеленський ввів санкції проти Федеральної служби безпеки РФ, Ради федерації, Міністерства фінансів РФ та сотень російських машинобудівних підприємств. В середині квітня президент запровадив нові санкції, у тому числі проти російських спортсменів, компаній VK та "Яндекс".