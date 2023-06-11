Зеленский ввел санкции против судей КС России и "судей" в Крыму

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 11 июня о применении специальных экономических и других ограничительных мер в отношении 178 граждан России.

Об этом говорится в указе главы государства №321 от 11 июня. При этом 81 человек из списка указан в качестве и граждан РФ, и граждан Украины. Сроком действия санкций в отношении всех фигурантов является 10 лет.

Фигурантами санкций стали российские судьи, в частности, судьи Конституционного суда РФ - Гадис Гаджиев, Людмила Жаркова, Сергей Казанцев, Лариса Красавчикова, Сергей Маврин, Николай Мельников, Сергей Князев, Александр Кокотов, Андрей Бушев и председатель суда Валерий Зорькин.

В список вошли и бывшие судьи КС РФ, судьи некоторых других судов, а также "судьи", работающие на РФ в оккупационных городских и районных "судах" на территории АР Крым и Севастополя, в частности в "Верховном суде Республики Крым".

Против всех фигурантов введены такие ограничения как блокирование активов, предотвращение выведения капиталов из Украины, остановка выполнения финансовых обязательств, запрет передачи технологий и прав на объекты права интеллектуальной собственности и так далее. В отношении 97 человек, считающихся только россиянами, также применен запрет на въезд в Украину.

Напомним, что 1 апреля Зеленский ввел санкции против Федеральной службы безопасности РФ, Совета федерации, Министерства финансов РФ и сотен российских машиностроительных предприятий. В середине апреля президент ввел новые санкции, в том числе против российских спортсменов, компаний VK и "Яндекс".