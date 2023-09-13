Європарламент закликав МКС видати ордер на арешт Лукашенка за депортацію українських дітей

Європейський парламент закликає Міжнародний кримінальний суд розглянути можливість видачі міжнародного ордера на арешт фактичного керівника Білорусі Олександра Лукашенка через його відповідальність за незаконне переміщення українських дітей з окупованих Росією територій України.

Опануйте дієві стратегії управління талантами від HR-фахівців з Київстар, ОККО, МХП, Favbet та ще 15+ компаній. 14 вересня на HR Wisdom Summit дізнайтеся, як наймати цінних фахівців в умовах кадрового голоду, мотивувати співробітників та використовувати інновації для зростання компанії! Забронювати участь

Про це йдеться в резолюції, ухваленій 13 вересня 453 голосами. Ще 21 європарламентар проголосував проти, а 40 утрималися. У документі, серед іншого, засуджується незаконне перевезення понад 2150 дітей, у тому числі сиріт, з окупованих територій до так званих оздоровчих таборів у Білорусі, де вони зазнають русифікації та ідеологічної обробки.

Зазначається, що Європарламент підтримує розслідування українською владою ролі Білорусі у примусових депортаціях, вважає Лукашенко відповідальним за ці військові злочини і що такі дії його та його режиму можуть бути прирівняні до злочину проти людяності (а саме депортації чи насильницького переміщення населення) згідно з визначенням Римського статуту МКС.

Крім заклику до МКС, депутати закликали Європейську раду розширити список осіб, на яких поширюються санкції ЄС, долучивши до нього причетних до примусової депортації українських дітей до Білорусі.

Загалом Європарламент засудив найрішучішим чином участь режиму Лукашенка у невиправданій, незаконній та неспровокованій агресивній війні Росії проти України, а також за пропаганду, дезінформацію та розпалювання ненависті, що перегукуються з войовничою риторикою РФ.

Також він засуджує у зв'язку з цим масове постачання білоруським режимом російським агресорам боєприпасів та військової техніки, зокрема виробництво комплектуючих для російської армії, а також розміщення російських військ у Білорусі та їх навчання білоруськими інструкторами.

Зокрема, згадано розміщення в Білорусі фінансованої російською державою терористичної організації "Група Вагнера", загроза приєднатися до агресії у поєднанні з розміщенням військ поблизу білорусько-українського кордону, яке змушує тримати там українські війська, і використанням білоруської території, повітряного простору інфраструктури як плацдарму для початку вторгнення.

Також примітно, що Європаламент висловлює повну підтримку білоруським активістам, які чинять опір агресорам усередині Білорусі, зокрема шляхом диверсій на залізницях та інших шляхах постачання, які використовуються російськими військовими; білоруським кіберпартизанам; а також озброєним добровольцям, що воюють в Україні, та повністю підтримує надання допомоги цим учасникам опору.

На думку депутатів, допустивши невиправдану агресивну війну Росії проти України, режим Лукашенка став співучасником злочинів, вчинених Росією, що передбачає відповідальність за руйнування та збитки, завдані Україні.

Європарламент вважає, що спеціальний міжнародний трибунал зі злочину агресії, вчиненої Росією проти України, повинен мати юрисдикцію для розслідування не лише щодо Путіна й російського політичного та військового керівництва, а також і щодо білоруського керівництва.

Зважаючи на це, він закликав інститути ЄС та держави-члени вжити всіх необхідних заходів для забезпечення кримінального переслідування білоруських посадових осіб, які є співучасниками злочинів агресії, військових злочинів, злочинів проти людяності та злочинів геноциду, вчинених проти України.

Європарламент також вітає у зв'язку з цим кроки, зроблені в напрямку створення офісу МКС в Україні, закликає ЄС та його країни знайти законні шляхи для конфіскації активів білоруського керівництва та пов'язаних з ним білоруських організацій, залучених до військових дій Росії, і, якщо можливо, використання їх для підтримки відновлення України.

Також депутати закликали запровадити проти Білорусі санкції, аналогічні санкціям проти Росії, вказуючи, зокрема, на необхідність заборони транзиту білоруського калію, особливо через те, що основний виробник калійних добрив у Білорусі - "Білоруськалій" - "безпосередньо бере участь у незаконній передачі, русифікації та ідеологічній обробці українських дітей".

Крім того, вони закликали ЄС включити РФ та Білорусь до списку країн з високим рівнем ризику відмивання грошей та фінансування тероризму; скласти список прямих родичів осіб, "пов'язаних із злочинним режимом Лукашенка і які користуються гостинністю країн ЄС"; терміново переглянувши їхні візи та статус проживання.

Європарламент також закликав Міжнародний олімпійський комітет та інші міжнародні спортивні федерації не допускати спортсменів з Білорусі та Росії, багато з яких підтримують чи навіть брали участь у війні проти України, брати участь в Олімпійських іграх 2024 року у Парижі чи будь-яких інших міжнародних спортивних заходах.

У березні, нагадаємо, МКС видав ордер на арешт за підозрою у незаконній депортації українців, включаючи дітей, стосовно президента РФ Володимира Путіна та уповноваженої з прав дітей РФ Марії Львової-Бєлової, яка особисто "усиновила" хлопчика, викраденого з Маріуполя Донецької області після його окупації Росією.