Тортури, зґвалтування та вивезення дітей: ООН виявила нові воєнні злочини РФ в Україні

Незалежна міжнародна комісія з розслідування порушень під час війни в Україні задокументувала ще низку доказів того, що російська окупаційна влада вчинила невибіркові напади та скоїла воєнні злочини у вигляді катування, зґвалтування та іншого сексуального насильства, а також депортації українських дітей до Росії. Як повідомляється на сайті ООН, порушення викладені у доповіді комісії, представленій Генеральній асамблеї ООН.

Зокрема, в контексті вчинення збройними силами РФ подальших невибіркових нападів із застосуванням вибухової зброї згадується обстріл багатоповерхового житлового будинку в Умані Черкаської області 28 квітня, коли загинуло 24 цивільних особи, переважно жінки та діти, а частина будинку стала непридатною для проживання.

Згадуються у доповіді й масовані обстріли Херсону впродовж дня 3 травня (зокрема, гіпермаркету "Епіцентр", АЗС ОККО, магазину АТБ та житлового будинку). Загалом у 10 місцях тоді загинула 21 людина, а десятки були поранені.

Крім того, проведені розслідування підтвердили попередній висновок комісії про те, що російська влада повсюдно та систематично застосовує тортури у різних місцях утримання людей.

У доповіді викладені нові докази, зібрані в Херсонській та Запорізькій областях, що свідчать про систематичність катувань на територіях, підконтрольних російській владі. Зазначається, що у розслідуваних випадках злочинці переважно катували чоловіків, підозрюваних у передачі інформації українській владі або в іншій підтримці українських збройних сил.

"Інтерв'ю з жертвами та свідками свідчать про глибоку зневагу до людської гідності з боку російської влади за таких обставин. Свідки повідомляли про ситуації, коли катування застосовувалися з такою жорстокістю, що жертва гинула", - зазначають в ООН.

Так, в одному з місць утримання, що знаходилося у школі деокупованого нині села Біляївка Херсонської області, співутримувані вимагали медичної допомоги, коли один з них одразу ж після катувань почав задихатися. Однак російські військовослужбовці відмовилися надати допомогу, і ця жертва померла протягом години.

"Нещодавні розслідування комісії в Херсонській та Запорізькій областях свідчать про те, що вчинення зґвалтування та іншого сексуального насильства часто супроводжувалося додатковими актами насильства над жертвами, у тому числі жорстоким побиттям, удавленням, задушенням, нанесенням порізів, пострілами поруч із головою жертви та умисними вбивствами", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, серед випадків, що сталися на Херсонщині, описується як в липні 2022 року 75-річну жінку, яка залишилася сама, щоб захистити своє майно, напав російський солдат. Під час допиту він її бив по обличчю, грудях і ребрах та душив її.

"Він наказав їй роздягнутися, а коли вона відмовилася, то зірвав з неї одяг, порізав їй живіт невеликим гострим предметом і кілька разів її зґвалтував. Окрім наслідків перенесених зґвалтувань, у жертви було зламано кілька ребер і зубів. Комісія встановила, що проти цієї жертви, крім зґвалтування, було скоєно воєнний злочин катування", - резюмують в ООН.

У доповіді також згадується випадок побиття та гвалтування російським солдатом протягом кількох годин 83-річної жінки у березні 2022 року за присутності в будинку чоловіка-інваліда потерпілої.

Крім того, у травні минулого року троє солдатів вдерлися до будинку подружжя 52-річного чоловіка та 50-річної жінки й по черзі зґвалтували останню, а після скарг на подію до командування окупантів обидвоє були в подальшому застрелені.

Комісія також провела розслідування нових повідомлень про переміщення російською владою дітей без супроводу дорослих до РФ або на окуповані нею території України. Задокументувано переміщення 31 дитини з України до Росії у травні 2022 року.

"Комісія дійшла висновку, що це переміщення було незаконною депортацією, що становить воєнний злочин. Комісія занепокоєна інформацією про заходи, що явно спрямовані на створення умов, за яких певні діти залишатимуться у Російській Федерації протягом на тривалого часу", - зазначається в повідомленні.

В свою чергу, у доповіді також наводяться три випадки, де проведені розслідування засвідчили скоєння українською владою порушень прав людини щодо осіб, звинувачуваних у співпраці із російською владою.

Зокрема, один стався 23 березня цього року: заявляється, що тоді силовики затримали й побили мешканця Одеської області, змушуючи зізнатися в шпигунстві, після чого його доправили до будівлі Служби безпеки України в Одесі, де погрозами подальшого насилля змушували підписати документи.

Крім того, йдеться про затримання та утримання певний час без документального оформлення в приміщеннях СБУ в Києві двох мешканців Київської області відразу - одного 2-4 березня, а іншого 4-14 березня 2022 року.