Дитина, що постраждала від війни: як в Україні отримати цей статус і що він дає

Понад мільйон українських дітей були змушені покинути свої домівки через війну. Проте не всі можуть претендувати на статус постраждалих унаслідок воєнних дій.

За понад три роки війни тисячі українських дітей пережили втрати, обстріли, евакуації, а десятки тисяч щодня живуть із глибокими психологічними травмами, що назавжди змінили їхнє дитинство.

Щоб забезпечити таким дітям належний захист і підтримку їхніх прав, в Україні діє правовий механізм — надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройного конфлікту, пише Delo.ua з посиланням на роз'яснення Міністерство юстиції України.

Статус регулюється Постановою Кабінету міністрів України № 268 від 5 квітня 2017 р.

Інформація про дитину, якій надано статус, вноситься до банку даних про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім’ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів.

Які діти мають право на статус постраждалих

Статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій, можуть отримати неповнолітні, які зазнали:

поранень, контузії або каліцтва,

фізичного або сексуального насильства,

викрадення або незаконного вивезення за межі України,

незаконного утримання, у тому числі перебування в полоні,

залучення до збройних формувань,

психологічного насильства.

Наслідками воєнних дій і збройних конфліктів для дитини можуть бути одна, кілька або всі обставини, зазначені в порядку. Під час надання дитині статусу заявником визначається обставина, яка мала найбільший негативний вплив на стан здоров’я та розвиток дитини.

Куди звернутися за наданням статусу

Статус надається органом опіки та піклування за зареєстрованим місцем проживання/перебування дитини як внутрішньо переміщеної особи, за місцем звернення, якщо місце проживання чи перебування дитини не зареєстроване або задеклароване на території, на якій ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованій Російською Федерацією, або за місцем виявлення такої дитини місцевими органами виконавчої влади.

Для отримання статусу потрібно подати заяву до найближчої служби у справах дітей. Із такою заявою можуть звернутися:

законні представники дитини (батьки, усиновлювачі)

сама дитина (з 14 років)

представники органу опіки та піклування

родичі (баба, дід, тітка, дядько, повнолітні брат або сестра тощо)

Які документи потрібні для отримання статусу "дитини війни"

Разом із заявою на отримання статусу подаються:

копії документів, що посвідчують особу дитини та заявника;

документи, що підтверджують родинні стосунки або повноваження;

згода на обробку персональних даних;

за наявності — довідка про статус ВПО, витяг з реєстру територіальної громади тощо.

Також необхідно додати документи, які підтверджують, що дитина дійсно постраждала внаслідок воєнних дій. Необхідно оформити такі довідки як:

медичні довідки,

висновки експертиз,

матеріали кримінальних проваджень,

свідоцтва про смерть близьких,

висновки центрів соціальних служб,

інші офіційні документи, які підтверджують поранення, утримання в полоні, евакуацію тощо.

Діти війни: що дає цей статус

Станом на сьогодні державою відповідно до п. 4 Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку для дітей з числа ВПО, дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів передбачено безоплатне харчування в державних і комунальних закладах освіти.

Проте в майбутньому можуть бути запроваджені додаткові пільги: оздоровлення, психологічна та фінансова допомога.

Кому можуть відмовити у статусі

Рішення про надання або відмову в наданні статусу приймається органом опіки та піклування протягом 30 календарних днів з дати реєстрації заяви про надання статусу за результатами розгляду комісії з питань захисту прав дитини документів.

У рішенні зазначають прізвище, ім’я, по батькові, дату народження, серію та номер свідоцтва про народження/паспорта, адресу місця перебування, обставини, за яких дитина постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів (за винятком сексуального насильства, яке позначається літерою “А”), а також номер протоколу засідання комісії з питань захисту прав дитини.

Рішення про відмову в наданні статусу ухвалюється в разі відсутності одного з необхідних документів, проте воно може бути оскаржене в суді.

Підставами для прийняття рішення органу опіки та піклування про скасування статусу є встановлення недостовірних відомостей у поданих документах або непідтвердження обставин, передбачених у порядку, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за заявою про вчинення злочину щодо дитини або судового розгляду.

Досягнення особою повноліття не є підставою для скасування статусу.

Раніше Delo.ua писало про те, що Зеленський ввів у дію санкції проти причетних до викрадення та "перевиховання" українських дітей.

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