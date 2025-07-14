Названы самые популярные цвета новых авто на украинском рынке

Автомобили серого цвета имеют наибольший спрос у украинских автомобилистов в этом году.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Укравтопром".

По данным аналитиков, из реализованных в I полугодии 2025 года новых легковушек 33,6% были серого цвета.

Лидерство в команде серых удерживает кроссовер Toyota RAV4.

Белый цвет оказался вторым по популярности – 29,5% из зарегистрированных новых автомобилей. Наиболее многочисленным из них стал Renault Duster .

Автомобили классического черного цвета выбрали 16,8% покупателей, и это третий результат. В этой окраске чаще других регистрировались автомобили модели Toyota Land Cruiser Prado.

На автомобиле в синем цвете свой выбор остановили 6,3% автомобилистов. Первенство среди синих у Suzuki Vitara.

Замыкает пятерку самых популярных цветов на украинском рынке новых легковушек – зеленый (5,8%). А лидер среди них – Renault Duster.

Напомним, в течение июня 2025 года украинцы приобрели 6 тысяч новых легковушек, что на 16% больше, чем в прошлом году. По сравнению с маем, продажи новых авто упали на 9,9%.