Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,73

+0,01

EUR

49,12

--0,05

Наличный курс:

USD

41,68

41,60

EUR

49,58

49,40

Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Спрос растет: в июне украинцы ввезли почти 20 тысяч подержанных автомобилей из-за границы

авто
Украинцы ввезли почти 20 тысяч подержанных авто из-за границы / Depositphotos

В июне 2025 года автопарк Украины пополнился почти 20 тысячами подержанных легковых автомобилей, импортируемых из-за границы. Это на 7% больше, чем за аналогичный месяц в прошлом году.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на " Укравтопром ".

Наибольшую долю в структуре ввозимых машин традиционно заняли бензиновые автомобили — 48%. На втором месте электромобили – 23%, далее следуют дизельные автомобили – 21%, гибриды – 5% и авто с газобаллонным оборудованием – 3%.

Лидером среди импортированных моделей с пробегом снова стал Volkswagen Golf, который в июне зарегистрирован в количестве 985 единиц.

В десятку самых популярных моделей луны также вошли:

  • Renault Megane — 698 авто;
  • Skoda Octavia — 652;
  • Volkswagen Tiguan — 634;
  • Tesla Model Y — 567;
  • Audi Q5 — 560;
  • Nissan Rogue — 520;
  • Tesla Model 3 — 513;
  • Nissan Leaf — 468;
  • Volkswagen Passat — 451.

Средний возраст подержанных машин, получивших в июне украинские номера, составляет 8,8 года.

Всего с начала 2025 года украинцы импортировали 113,4 тысячи подержанных легковых автомобилей, что на 0,1% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Спрос на автомобили с пробегом остается стабильным, а структура импорта продолжает смещаться в сторону электромобилей и более современных моделей.

Добавим, в июне 2025 года в Украине заключено более 71 тысячи сделок купли-продажи подержанных легковых автомобилей — это почти на 13% меньше, чем в мае. Лидером вторичного рынка по маркам остался Volkswagen, а среди моделей – Passat.

Автор:
Татьяна Гойденко