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Спрос растет: в июне украинцы ввезли почти 20 тысяч подержанных автомобилей из-за границы
В июне 2025 года автопарк Украины пополнился почти 20 тысячами подержанных легковых автомобилей, импортируемых из-за границы. Это на 7% больше, чем за аналогичный месяц в прошлом году.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на " Укравтопром ".
Наибольшую долю в структуре ввозимых машин традиционно заняли бензиновые автомобили — 48%. На втором месте электромобили – 23%, далее следуют дизельные автомобили – 21%, гибриды – 5% и авто с газобаллонным оборудованием – 3%.
Лидером среди импортированных моделей с пробегом снова стал Volkswagen Golf, который в июне зарегистрирован в количестве 985 единиц.
В десятку самых популярных моделей луны также вошли:
- Renault Megane — 698 авто;
- Skoda Octavia — 652;
- Volkswagen Tiguan — 634;
- Tesla Model Y — 567;
- Audi Q5 — 560;
- Nissan Rogue — 520;
- Tesla Model 3 — 513;
- Nissan Leaf — 468;
- Volkswagen Passat — 451.
Средний возраст подержанных машин, получивших в июне украинские номера, составляет 8,8 года.
Всего с начала 2025 года украинцы импортировали 113,4 тысячи подержанных легковых автомобилей, что на 0,1% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Спрос на автомобили с пробегом остается стабильным, а структура импорта продолжает смещаться в сторону электромобилей и более современных моделей.
Добавим, в июне 2025 года в Украине заключено более 71 тысячи сделок купли-продажи подержанных легковых автомобилей — это почти на 13% меньше, чем в мае. Лидером вторичного рынка по маркам остался Volkswagen, а среди моделей – Passat.