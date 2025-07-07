Спрос растет: в июне украинцы ввезли почти 20 тысяч подержанных автомобилей из-за границы

В июне 2025 года автопарк Украины пополнился почти 20 тысячами подержанных легковых автомобилей, импортируемых из-за границы. Это на 7% больше, чем за аналогичный месяц в прошлом году.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на " Укравтопром ".

Наибольшую долю в структуре ввозимых машин традиционно заняли бензиновые автомобили — 48%. На втором месте электромобили – 23%, далее следуют дизельные автомобили – 21%, гибриды – 5% и авто с газобаллонным оборудованием – 3%.

Лидером среди импортированных моделей с пробегом снова стал Volkswagen Golf, который в июне зарегистрирован в количестве 985 единиц.

В десятку самых популярных моделей луны также вошли:

Renault Megane — 698 авто;

Skoda Octavia — 652;

Volkswagen Tiguan — 634;

Tesla Model Y — 567;

Audi Q5 — 560;

Nissan Rogue — 520;

Tesla Model 3 — 513;

Nissan Leaf — 468;

Volkswagen Passat — 451.

Средний возраст подержанных машин, получивших в июне украинские номера, составляет 8,8 года.

Всего с начала 2025 года украинцы импортировали 113,4 тысячи подержанных легковых автомобилей, что на 0,1% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Спрос на автомобили с пробегом остается стабильным, а структура импорта продолжает смещаться в сторону электромобилей и более современных моделей.

Добавим, в июне 2025 года в Украине заключено более 71 тысячи сделок купли-продажи подержанных легковых автомобилей — это почти на 13% меньше, чем в мае. Лидером вторичного рынка по маркам остался Volkswagen, а среди моделей – Passat.