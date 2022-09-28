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Зеленский образовал три военных администрации на оккупированной территории вокруг Бердянска
Президент Владимир Зеленский образовал в Запорожской области еще три местных военных администрации. Об этом говорится в указе главы государства №673 от 28 сентября.
В частности, еще Андровская и Берестовская сельские ВА и Андреевская поселковая ВА в Бердянском районе. Однако начальников этих администраций президент пока не назначил, хотя обычно это делает одновременно с образованием ВА.
Отметим, что на очередных местных выборах осенью 2020 года Андреевским поселковым головой был избран Виталий Пелешко, Андровским сельским головой – Анатолий Замета, а Берестовским – Игорь Жогло. Впрочем, в абсолютном большинстве случаев Зеленский не оставляет руководить соответствующими общинами избранных председателей, назначая начальниками ВА новых людей.
Однако 23 сентября он образовал в оккупированной пока Луганской области ВА сразу в 20 общинах, и пятеро из назначенных их руководителями являются избранными на выборах главами.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Отметим, что по состоянию на начало 2022 года население Андровской общины составляло, по оценке Госстата, 3,2 тысяч человек, Андреевской - 6,9 тысяч, Берестовской - 4,4 тысяч. Все они сейчас оккупированы российскими войсками.
Напомним также, что в Бердянском районе Зеленский ранее создал военные администрации в обоих городах – Бердянске и Приморске. Других ВА в Запорожской области, кроме как в Токмаке, где скончался мэр, президент не образовывал.