Зеленский образовал три военных администрации на оккупированной территории вокруг Бердянска

Президент Владимир Зеленский образовал в Запорожской области еще три местных военных администрации. Об этом говорится в указе главы государства №673 от 28 сентября.

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В частности, еще Андровская и Берестовская сельские ВА и Андреевская поселковая ВА в Бердянском районе. Однако начальников этих администраций президент пока не назначил, хотя обычно это делает одновременно с образованием ВА.

Отметим, что на очередных местных выборах осенью 2020 года Андреевским поселковым головой был избран Виталий Пелешко, Андровским сельским головой – Анатолий Замета, а Берестовским – Игорь Жогло. Впрочем, в абсолютном большинстве случаев Зеленский не оставляет руководить соответствующими общинами избранных председателей, назначая начальниками ВА новых людей.

Однако 23 сентября он образовал в оккупированной пока Луганской области ВА сразу в 20 общинах, и пятеро из назначенных их руководителями являются избранными на выборах главами.

Отметим, что по состоянию на начало 2022 года население Андровской общины составляло, по оценке Госстата, 3,2 тысяч человек, Андреевской - 6,9 тысяч, Берестовской - 4,4 тысяч. Все они сейчас оккупированы российскими войсками.

Напомним также, что в Бердянском районе Зеленский ранее создал военные администрации в обоих городах – Бердянске и Приморске. Других ВА в Запорожской области, кроме как в Токмаке, где скончался мэр, президент не образовывал.