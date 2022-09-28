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Зеленський утворив три військові адміністрації на окупованій території навколо Бердянська
Президент Володимир Зеленський утворив в Запорізькій області ще три місцевих військових адміністрації. Про це йдеться в указі глави держави №673 від 28 вересня.
Зокрема, ще Андрівська та Берестівська сільські ВА та Андріївська селищна ВА в Бердянському районі. Однак начальників цих адміністрацій президент поки не призначив, хоча зазвичай робить це одночасно з утворенням ВА.
Зазначимо, що на чергових місцевих виборах восени 2020 року Андріївським селищним головою був обраний Віталій Пелешко, Андрівським сільським головою - Анатолій Замета, а Берестівським - Ігор Жогло. Втім, в абсолютній більшості випадків Зеленський не залишає керувати відповідними громадами обраних голів, призначаючи начальниками ВА нових людей.
Однак 23 вересня він утворив в окупованій поки Луганській області ВА відразу в 20 громадах, і п'ятеро з призначених їхніми керівниками є обраними на виборах головами.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Зазначимо, що станом на початок 2022 року населення Андрівської громади становило, за оцінкою Держстату, 3,2 тисячі осіб, Андріївської - 6,9 тисячі, Берестівської - 4,4 тисячі. Всі вони наразі є окуповані російськими військами.
Нагадаємо також, що в Бердянському районі Зеленський раніше створив військові адміністрації в обидвох містах - Бердянську й Приморську. Інших ВА в Запорізький області, окрім як в Токмаку, де помер мер, президент не утворював.