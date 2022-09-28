Зеленський утворив три військові адміністрації на окупованій території навколо Бердянська

Президент Володимир Зеленський утворив в Запорізькій області ще три місцевих військових адміністрації. Про це йдеться в указі глави держави №673 від 28 вересня.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Зокрема, ще Андрівська та Берестівська сільські ВА та Андріївська селищна ВА в Бердянському районі. Однак начальників цих адміністрацій президент поки не призначив, хоча зазвичай робить це одночасно з утворенням ВА.

Зазначимо, що на чергових місцевих виборах восени 2020 року Андріївським селищним головою був обраний Віталій Пелешко, Андрівським сільським головою - Анатолій Замета, а Берестівським - Ігор Жогло. Втім, в абсолютній більшості випадків Зеленський не залишає керувати відповідними громадами обраних голів, призначаючи начальниками ВА нових людей.

Однак 23 вересня він утворив в окупованій поки Луганській області ВА відразу в 20 громадах, і п'ятеро з призначених їхніми керівниками є обраними на виборах головами.

Зазначимо, що станом на початок 2022 року населення Андрівської громади становило, за оцінкою Держстату, 3,2 тисячі осіб, Андріївської - 6,9 тисячі, Берестівської - 4,4 тисячі. Всі вони наразі є окуповані російськими військами.

Нагадаємо також, що в Бердянському районі Зеленський раніше створив військові адміністрації в обидвох містах - Бердянську й Приморську. Інших ВА в Запорізький області, окрім як в Токмаку, де помер мер, президент не утворював.