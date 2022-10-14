СБУ нашла в доме культуры на Херсонщине склад снарядов, "забытых" оккупантами при бегстве от ВСУ

Служба безопасности Украины в ходе стабилизационных мероприятий в деоккупированных районах Херсонской области обнаружила полный склад с ракетно-артиллерийским вооружением российских войск в помещении дома культуры поселка Великая Александровка. Об этом говорится в сообщении спецслужбы.

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Среди обнаруженного – более 500 артснарядов и боеприпасов к реактивным системам залпового огня "Град" и "Ураган", а также более 100 противотанковых управляемых ракет и противотанковых мин.

Отмечается, что свой арсенал оккупанты покинули во время отступления от стремительного контрнаступления украинских войск на Херсонском направлении. Все изъятые российские средства поражения переданы для нужд Вооруженных сил Украины.

Кроме того, в результате оперативных действий сотрудники СБУ установили многочисленные факты убийств и пыток местных жителей во время оккупации района. Отмечается, что используя массовые расстрелы и пытки, враг пытался запугать людей и заставить их сообщить места пребывания участников движения сопротивления на юге страны.

Установлено, что захватчики не разрешали жителям поселка хоронить убитых и замученных родственников на кладбище. Для этого люди должны были использовать двор собственных домовладений.

"Задокументирован факт похищения жительницы поселка, которую рашисты "обвинили" в корректировке артобстрелов по позициям оккупационных группировок. Также на территории местного гаражного кооператива обнаружено вражеское "СТО", в которое россияне свозили угнанные у граждан автомобили и разбирали их на запчасти для дальнейшего вывоза в РФ", – рассказывают в спецслужбе.

Как добавляют в СБУ, по всем фактам преступлений страны-агрессора продолжаются комплексные меры по привлечению виновных к ответственности.

Напомним также, что в Великой Александровке возобновила работу "Новая почта". Более того, компания ввела бесплатную пересылку желающими продуктов и лекарств для жителей этого и других населенных пунктов региона.