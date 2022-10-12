ВСУ освободили 5 населенных пунктов в Херсонской области

Вооруженные силы Украины освободили от оккупантов и закрепились в пяти населенных пунктах Бериславского района Херсонской области. Об этом 12 октября сообщили в оперативном командовании "Південь".

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Украинским защитникам удалось закрепить успех по освобождению Нововасиловки, Новогригорьевки, Новой Каменки, Трифоновки и Червоного.

Карта: DeepStateMAP Карта: DeepStateMAP

"Продолжаются стабилизационные меры по восстановлению социальной и критической инфраструктур", - уточнили в пресс-службе ОК.

Без учета этих 5 населенных пунктов с начала развязки полномасштабной российско-украинской войны ВСУ освободили от оккупантов более 400 квадратных километров Херсонской области и продолжают сейчас продвигаться дальше.

Кроме того, официально началась деоккупация Луганской области. В начале октября украинские защитники полностью освободили в Сватовском районе Луганской области семь сел.

В это же время в Донецкой области украинские военные полностью зачистили Лиман от российских оккупантов. В течение нескольких дней до этого ВСУ окружали Лиман. В процессе они освободили Ямполь, Новоселовку, Шандриголово, Дробышево и Ставки.