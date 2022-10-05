Деокупация Луганщины официально началась: ВСУ уже освободили несколько населенных пунктов

Из нескольких населенных пунктов Луганской области Вооруженные силы Украины уже выгнали российских оккупантов.

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Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в своем видеообращении.

"Ну что ж, сейчас уже официально - деоккупация Луганской области началась. Несколько населенных пунктов уже освобождены от российской армии и там уже Вооруженные силы Украины поднимают украинский флаг", - сказал Гайдай.

По его словам, деоккупация области будет продолжаться и дальше.

Также глава ОВА поблагодарил украинских военных. "Благодарю наши Вооруженные силы за такие замечательные новости. Помогаем им, не устаем, верим в нашу победу. Луганщина – это Украина, так было, есть и так будет. Будет добро. Держимся".

Также Гайдай попросил жителей области не спешить сразу возвращаться в свои дома, потому что это может быть опасно. По его словам, нужно сначала провести разминирование территорий.

А людей, находящихся на временно оккупированных территориях, Гайдай попросил по возможности эвакуироваться.

"Если нет такой возможности - во время обстрелов находитесь в укрытиях!", - отметил глава ОВА.

Отметим, Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов уже 1534 населенных пункта.

Напомним, 2 октября украинские военные полностью зачистили Лиман в Донецкой области от российских оккупантов.