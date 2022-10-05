Деокупація Луганщини офіційно розпочалася: ЗСУ вже звільнили декілька населених пунктів

З декількох населених пунктів Луганської області Збройні сили України вже вигнали російських окупантів.

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Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у своєму відеозверненні.

"Ну що ж, зараз вже офіційно – деокупація Луганської області розпочалася. Декілька населених пунктів вже звільнені від російської армії і там вже Збройні сили України піднімають український прапор", - сказав Гайдай.

За його словами, деокупація області триватиме і надалі.

Також очільник ОВА подякував українським військовим. "Дякую нашим Збройним силам за такі чудові новини. Допомагаємо їм, не втомлюємось, віримо в нашу перемогу. Луганщина – це Україна, так було, є і так буде. Буде добро. Тримаємось".

Також Гайдай попросив жителів області не поспішати одразу повертатися до своїх домівок, бо це може бути небезпечно. За його словами, треба спочатку провести розмінування територій.

А людей, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, Гайдай попросив за можливості евакуюватися.

"Якщо не маєте такої можливості - під час обстрілів знаходьтеся в укриттях!", - зазначив очільник ОВА.

Зазначимо, Збройні сили України звільнили від російських окупантів вже 1534 населених пункти.

Нагадаємо, 2 жовтня українські військові повністю зачистили Лиман на Донеччині від російських окупантів.