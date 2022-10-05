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Деокупація Луганщини офіційно розпочалася: ЗСУ вже звільнили декілька населених пунктів
З декількох населених пунктів Луганської області Збройні сили України вже вигнали російських окупантів.
Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у своєму відеозверненні.
"Ну що ж, зараз вже офіційно – деокупація Луганської області розпочалася. Декілька населених пунктів вже звільнені від російської армії і там вже Збройні сили України піднімають український прапор", - сказав Гайдай.
За його словами, деокупація області триватиме і надалі.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Також очільник ОВА подякував українським військовим. "Дякую нашим Збройним силам за такі чудові новини. Допомагаємо їм, не втомлюємось, віримо в нашу перемогу. Луганщина – це Україна, так було, є і так буде. Буде добро. Тримаємось".
Також Гайдай попросив жителів області не поспішати одразу повертатися до своїх домівок, бо це може бути небезпечно. За його словами, треба спочатку провести розмінування територій.
А людей, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, Гайдай попросив за можливості евакуюватися.
"Якщо не маєте такої можливості - під час обстрілів знаходьтеся в укриттях!", - зазначив очільник ОВА.
Зазначимо, Збройні сили України звільнили від російських окупантів вже 1534 населених пункти.
Нагадаємо, 2 жовтня українські військові повністю зачистили Лиман на Донеччині від російських окупантів.