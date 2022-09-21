Майже 80% підприємців евакуювалися з Луганської області до більш безпечних регіонів

До повномасштабного вторгнення Росії в Луганській області діяло більше 22 тисяч суб’єктів господарської діяльності. 80% з них встигли евакуюватися до більш безпечних регіонів, повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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До 24 лютого в Сєвєродонецьку, Лисичанську, Рубіжному, а також у Кремінній та Попасній працювали 70% всіх підприємств в області. Майже всі вони виїхали з регіону після повномасштабного вторгнення.

Більша частина підприємств релокована до Дніпропетровської, Черкаської, Вінницької, Кіровоградської, Полтавської, Хмельницької, Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської, Тернопільської, Чернівецької та Одеської областей.

"Звісно, є ті, хто чекав на «руський мир» і залишився свідомо. Але в нас багато прикладів тих, хто вирішив виїхати із тих районів, звідки евакуацію не було змоги провести через швидку окупацію громад", — зазначив Гайдай, уточнивши, в окупантів зареєструвались трохи більше 5 тисяч підприємств.

Загалом майже 65 тисяч українських бізнесів працюють на тимчасово окупованих територіях. Це близько 5% від загальної кількості існуючих юридичних осіб в Україні. При цьому кількість ФОП в Україні збільшується в середньому на 7 тисяч щомісяця.