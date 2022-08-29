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Майже 65 тисяч українських бізнесів знаходиться на тимчасово окупованих територіях
Це близько 5% від загальної кількості існуючих юридичних осіб в Україні.
Про це повідомляє Опендатабот.
"Майже 65 тисяч українських бізнесів працюють на тимчасово окупованих територіях. Це близько 5% від загальної кількості існуючих юридичних осіб в Україні", - йдеться в повідомленні.
З початком повномасштабної війни на території України бізнес був змушений не лише повністю переглянути свої повсякденні бізнес-процеси, а й навіть змінювати місце реєстрації, щоб розпочати все наново.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Наразі не є обовʼязковим переміщення бізнесу в більш безпечні регіони, це рішення приймає кожен власник на свій розсуд.
Але у випадку, якщо бізнес залишається на території зі статусами: "тимчасово окуповані", "перебувають в оточенні (блокуванні)", "на яких тривають активні бойові дії", то для нього можуть бути застосовані певні податкові обмеження.
Наприклад, у Райффайзен Банку зазначають, що податки з суми отриманого доходу нараховує та сплачує не сам підприємець, а його контрагенти.
Нагадаємо, що кількість ФОП в Україні збільшується в середньому на 7 тисяч щомісяця.