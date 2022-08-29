Около 65 тысяч украинских бизнесов находится на временно оккупированных территориях

Это около 5% общего количества существующих юридических лиц в Украине.

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Об этом сообщает Опендатабот.

"Около 65 тысяч украинских бизнесов работают на временно оккупированных территориях. Это около 5% от общего количества существующих юридических лиц в Украине", - говорится в сообщении.

С началом полномасштабной войны на территории Украины бизнес был вынужден не только полностью пересмотреть свои повседневные бизнес-процессы, но даже изменять место регистрации, чтобы начать все заново.

Пока не является обязательным перемещение бизнеса в более безопасные регионы, это решение принимает каждый собственник по своему усмотрению.

Но в случае если бизнес остается на территории со статусами: "временно оккупированные", "находящиеся в окружении (блокировке)", "на которых продолжаются активные боевые действия", то для него могут быть применены определенные налоговые ограничения.

К примеру, в Райффайзен Банке отмечают, что налоги с суммы полученного дохода начисляет и платит не сам предприниматель, а его контрагенты.

Напомним, что количество ФЛП в Украине увеличивается в среднем на 7 тысяч ежемесячно.