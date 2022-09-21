Почти 80% предпринимателей эвакуировались из Луганской области в более безопасные регионы

До полномасштабного вторжения России в Луганской области действовало более 22 тысячи субъектов хозяйственной деятельности. 80% из них успели эвакуироваться в более безопасные регионы, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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До 24 февраля в Северодонецке, Лисичанске, Рубежном, а также в Кременной и Попасной работало 70% всех предприятий в области. Почти все они уехали из региона после полномасштабного вторжения.

Большая часть предприятий релокирована в Днепропетровскую, Черкасскую, Винницкую, Кировоградскую, Полтавскую, Хмельницкую, Львовскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Тернопольскую, Черновицкую и Одесскую области.

"Конечно, есть те, кто ждал "русского мира" и остался сознательно. Но у нас много примеров тех, кто решил уехать из тех районов, откуда эвакуацию не было возможности провести из-за быстрой оккупации громад", — отметил Гайдай, уточнив, в оккупантов зарегистрировались чуть более 5 тысяч предприятий.

В общей сложности почти 65 тысяч украинских бизнесов работают на временно оккупированных территориях. Это около 5% общего количества существующих юридических лиц в Украине. При этом количество ФЛП в Украине увеличивается в среднем на 7 тысяч ежемесячно.